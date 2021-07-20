تونس.. كورونا تطيح بوزير الصحة من منصبه

أقال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي وزير الصحة فوزي المهدي، اليوم الثلاثاء، وسط تبادل للاتهامات بشأن الأداء أثناء مكافحة ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 وبطء حملة التطعيم.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية إنهاء مهام وزير الصحة فوزي مهدي وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بمهامه بالإنابة.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان إن رئيس الوزراء هشام مشيشي قرر إنهاء مهام مهدي على رأس وزارة الصحة وتكليف الطرابلسي بمهامه بالنيابة.

ولم توضّح رئاسة الحكومة أسباب الإقالة غير أن انتقادات كثيرة وجِّهت لأداء مهدي مؤخرا في ظل التفشي الواسع لفيروس كورونا في البلاد.

وسبق أن شهدت حكومة مشيشي انسحاب العديد من الوزراء جراء التوتر بين البرلمان ورئاسة الجمهورية.

وفي مطلع يوليو/تموز الجاري، قال مبروك كورشيد رئيس حزب الراية الوطنية والنائب عن الكتلة الوطنية (9 نواب‎ من أصل 217) -في تصريحات نقلها موقع تونس الإخبارية- إن المهدي هو المسؤول الأول عن كل ما وصلت إليه الأوضاع الصحيّة من تردٍ وانفجار الوضع الوبائي بالبلاد.

وطالب كورشيد بتخلي المهدي عن مهامه وقال “وزير الصحة يتحمل مسؤولية الهزيمة أمام كورونا والآن عليه الرحيل”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كتب عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلف بالإعلام خليل البرعومي “وزير الصحة يختار أن يضحي بآلاف التونسيين في يوم العيد ويرميهم أمام حتفهم في طوابير الانتظار أمام مراكز اللقاحات في ظل صمت رئيس الحكومة أمام هذا الفشل المتكرر”.

وأشار إلى أن قرار دعوة التونسيين إلى مراكز اللقاحات بشكل عشوائي قرار غير مدروس ودون أي شروط نجاح ويكاد يحوِّل مراكز اللقاحات إلى بؤر عدوى.

وحتى أمس الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تونس 548 ألفًا و753، منها 17 ألفا و644 وفاة، و438 ألفًا و356 تعافٍ وفق وزارة الصّحة.

في حين، بلغ إجمالي متلقي جرعات اللقاح المضاد للفيروس حتى الثلاثاء، مليونين و420 ألفًا و468 شخص، بينهم 825 ألفًا و410 تلقوا الجرعة الثّانية، من أصل 11 مليونا و700 ألف نسمة.

والأسبوع الماضي، حذرت وزارة الصحة من أن تونس تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا في معظم الولايات مع ارتفاع معدل الإصابات والوفيات.