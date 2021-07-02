لليوم الرابع على التوالي.. روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة من الوفيات بسبب كورونا

سجلت روسيا، اليوم الجمعة، 679 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية لليوم الرابع على التوالي بسبب تفشي متحور (دلتا).

وأعلنت السلطات تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة وهو أعلى عدد يسجل، منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، عندما كانت روسيا تخرج من ثاني موجة وبائية شديدة.

وسجلت كل من العاصمة موسكو البؤرة الأولى للوباء في روسيا 112 وفاة، كما تم تسجيل 101 وفاة في سان بطرسبرغ ثاني أكبر مدن البلاد.

وأعلن الكرملين إنه لن يفرض تدابير حجر جديدة مراهنا على حملة التلقيح التي بدأت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه “لا أحد يريد تدابير إغلاق، المسألة غير مطروحة للنقاش. وحتى لا يتم طرحها، يجب أن نتلقى جميعا اللقاح في أقرب وقت”.

وتلقى نحو 24 مليون روسي من أصل 146 مليونا هم عدد السكان اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

واتخذت السلطات في عدد من المناطق تدابير لحض المواطنين على تلقي اللقاح مثل إلزامهم بإبراز شهادة صحية لدخول مطعم في موسكو.

كما باشرت موسكو، أمس الخميس، حملة إعادة تلقيح لمن تلقوا الجرعتين الأوليين قبل أكثر من 6 أشهر وعرضت عليهم حقنة ثالثة لتعزيز دفاعهم في وجه التحورات الجديدة لفيروس كورونا.

وأعاد الرئيس فلاديمير بوتين دعوة مواطنيه قبل أيام إلى تلقي اللقاح و”الإنصات للخبراء” وليس للشائعات، لكنه عارض في المقابل فرض اللقاح إلزاميا.

واعلنت روسيا تسجيل نحو 137 ألف وفاة من أصل أكثر من 5.5 ملايين إصابة، بحسب الأرقام الرسمية.