كيف تحمي نفسك من أشعة الشمس الضارة؟

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أوصى الأكاديمي في جامعة تراقيا الطبيب التركي سردار أوزتورنا، بضرورة الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة الذروة، وذلك لتأثيرها السلبي على صحة الإنسان.

وأوضح أوزتورنا للأناضول أن الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس ما بين 11:00 صباحاً وحتى 16:00 عصراً أمر ضروري كون أشعة الشمس تكون عمودية.

وأوصى الطبيب التركي بضرورة تناول كميات كافية من المياه واستخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس وخصوصا تلك التي توفر حماية عالية.

كما أوصى بضرورة ارتداء الملابس القطنية التي تسمح بتهوية الجسم، وذات الألوان الفاتحة والابتعاد عن الألوان الداكنة، واستخدام الشمسية في مهامها الحقيقة وهي الحماية من التعرض لأشعة الشمس.

وحذر أيضا من تعرض الأطفال وكبار السن لأشعة الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وضرورة شرب كميات كافية من المياه وتجنب الجفاف.

ودعا أوزتورنا إلى تناول أطعمة خفيفة خلال فترة الصيف والابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون، وعدم تناول المشروبات الكحولية أيضاَ.

كما أوصى بضرورة عدم تشغيل السيارات المركونة إلا بعد فتح أبوابها وتهويتها بشكل جيد، وكذلك عدم ترك الأطفال والحيوانات الأليفة في السيارات تحت الشمس لكون درجات الحرارة داخل السيارة ترتفع بسرعة كبيرة خلال الصيف.

ولفت أوزتورنا إلى أن التعرض للأشعة الشمس لفترات طويلة قد يؤدي في المستقبل للإصابة بسرطان الجلد، ودعا إلى ضرورة مراجعة الطبيب في حال ظهور بقع على الجلد.