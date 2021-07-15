مقدم برنامج مع الحكيم يحصل على شهادة في إنسانيات الطب من جامعة وايل كورنيل

حصل مقدم برنامج (مع الحكيم) الذي يبث على الجزيرة مباشر، الزميل أحمد صبحي، على شهادة في إنسانيات الطب من جامعة (وايل كورنيل) عن مشروع تناول قضية التواصل بين المريض والطبيب والتأثير السلبي لغياب إنسانيات الطب في العلاقة بينهما ودور الإعلام في تعزيز التواصل الإيجابي بينهما.

ولا يقتصر مفهوم إنسانيات الطب على العلاقة الإنسانية بين الطبيب والمريض بينما يتسع ليشمل تأثير مجموعة من العلوم الإنسانية كالأخلاق والأدب والفن والتاريخ والدين والعلاج بالفن في نظرتنا للمرض والصحة.

شكاوى المرضى من تعامل الأطباء

وحول إنسانيات الطب، أجرت قناة الريان القطرية مقابلة مع الزميل أحمد صبحي حول موضوع تعقد العلاقة بين الطبيب والمريض.

وأكد صبحي خلال اللقاء أن أغلب شكاوى المرضى التي رصدها لا يمكن اعتبارها تقييما علميا لكفاءة الطبيب، إنما هي انطباعات ومشاعر لا يمكن إغفال دورها في ارتياح المريض وتقبله للعلاج.

وتتضمن الشكاوى عدم إنصات الطبيب والنظر للحاسب الآلي لتعبئة البيانات وكتابة التشخيص أثناء حديثه مع المريض دون النظر إليه، وكذلك الحديث مع المساعد أو الممرض أو الحديث في الهاتف خلال إجراء الفحص، واللامبالاة وعدم التفاعل مع رواية المريض وألمه.

وتضمنت الشكاوى أيضا: الاستعجال في الكشف والتقليل من أهمية معاناة المريض، والغرور والتعالي بالمكانة العلمية، وتوجيه اللوم للمريض والقسوة في إبلاغه بالحقائق وعدم مراعاة الحالة النفسية للمريض، وعدم الاهتمام برأي المريض في طريقة علاجه، خاصة المرضى الذين لديهم معتقدات وآراء حول حالتهم من موروثات ثقافية وخبرات عملية.

واعتبر صبحي أن كل ذلك يعكس غياب إنسانيات الطب عن الطبيب، مشيرا إلى أن الطبيب الجيد هو من يعالج المرض، بينما الطبيب العظيم هو من يعالج المريض.

وطالب صبحي بعودة “الحكيم” بدلا من الطبيب، بأن يكون الطبيب مطلعا على العلوم الإنسانية ومدركا بقضايا المجتمع وأمراضه للتعلم مع المرض بعمق وتقديم العلاج للمريض.

وقال صبحي إن دولة قطر من الدول المؤهلة لإيلاء أهمية أكبر لإنسانيات الطب في منظومتها الصحية المتقدمة لإمكانياتها الكبيرة وتقدمها في مجال الرعاية الصحية.

كما أكد على دور الإعلام في تعزيز العلاقة الإيجابية بين المريض والطبيب من خلال توصيل الحقائق العلمية من مصادرها بطريقة مبسطة للمريض للمساعدة على نشر الوعي، وفي الوقت نفسه نقل معاناة المرضى ومشكلات المجتمع التي لها دور في وجود الأمراض لمساعدة الأطباء على التعرف إلى الأسباب العميقة للمرض.