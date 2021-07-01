الوكالة الأوربية للأدوية: جرعتان من هذه اللقاحات تحمي من سلالة “دلتا” المتحورة

قال مسؤول من الوكالة الأوربية للأدوية إن جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد التي وافق على الاتحاد الأوربي تحميان من النسخة المتحورة من الفيروس، والتي أطلق عليها اسم (دلتا).

وقال مسؤول استراتيجية اللقاح في الوكالة ماركو كافاليري إن الوكالة “تدرك المخاوف التي يسببها الانتشار السريع لتحور (دلتا)”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي “حاليا يبدو أن اللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوربي تحمي من جميع السلالات المنتشرة في أوربا، ومنها التحور (دلتا)”.

وأكد أن “المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من اللقاح تحميان من التحور (دلتا)”.

ووافق الاتحاد الأوربي على 4 لقاحات هي: (فايزر/بايونتيك) و(موديرنا) و(أسترازينيكا) و(جونسون أند جونسون).

موجة جديدة

ويأتي التصريح في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن (دلتا) يمكن أن تتسبب بموجة إصابات جديدة في أوربا.

وأعلن الفرع الأوربي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بكوفيد-19 ارتفع مجددا الأسبوع الماضي في أوربا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية، على خلفية تزايد انتشار التحور (دلتا) الأشد عدوى.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوربا هانس كلوغه أنه “ستكون هناك موجة جديدة في المنطقة الأوربية، إلا في حال بقينا منضبطين”.

وارتفعت أعداد الإصابات الأسبوع الماضي في منطقة أوربا، التي تضم 53 دولة، بنسبة 10% بسبب “تزايد الاختلاط والرحلات والتجمعات وتخفيف القيود الاجتماعية” وذلك بعد تراجع متواصل دام 10 أسابيع.

وردا على سؤال عما إذا كانت مباريات كأس أوربا لعبت أو تلعب دورا في تزايد الإصابات، قال كلوغه “آمل ألا يكون ذلك السبب، لكن لا يمكنني استبعاده”.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن المدن المضيفة للمباريات الأخيرة من بطولة كأس أوربا لكرة يجب أن تضمن تتبعا أفضل لحركة تنقل المشجعين، بما في ذلك قبل وصولهم وبعد مغادرتهم الملعب.

ورصدت مئات الحالات لدى المشجعين في مباريات كأس أوربا خصوصا لدى الأسكتلنديين العائدين من لندن في بريطانيا أو الفنلنديين العائدين من سان بطرسبرغ في روسيا أو مشجعين في ملعب كوبنهاغن بالدنمارك، وتبين أنهم مصابون بتحور (دلتا).

وقال كلوغه إنه يتوقع أن يصبح التحور (دلتا) “مهيمنا” في القارة العجوز بحلول نهاية أغسطس/آب المقبل.

وأوضح أن سكان القارة لن يكونوا قد تلقوا اللقاح بالكامل بحلول أغسطس، مشيرا إلى أن 63% من الأوروبيين لم يتلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات بعد.

ويتنقل تحور (دلتا) من فيروس كورونا المستجد، الذي رصد في بادئ الأمر في الهند، بشكل أسرع بنسبة 40 الى 60% من التحور (ألفا) الذي رصد أولا في بريطانيا بحسب الدراسات المتوافرة.