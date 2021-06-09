طرق مختلفة لحمية الديتوكس للوصول إلى الوزن المناسب (فيديو)

تتغير العادات الغذائية المعتادة على مدار العام وقد يلتزم البعض بالإقلال من الطعام بينما يكثر آخرون من الطعام والولائم ويفرطون في تناول الحلويات والمثلجات في موسم الصيف والإجازات.

ويستعرض برنامج مع الحكيم على شاشة الجزيرة مباشر نوعا مهما من أنواع الحميات وهي حمية الديتوكس وهي حمية يسيرة التطبيق ومشهودة من قبل المتخصصين، قد تساعد الجسم على التخلص من السموم وإنقاص الوزن فضلا عن منافع أخرى للجهاز الهضمي والصحة العامة.

ويوجد منها أنواع عدة تشمل فترة امتناع عن الطعام يتبعها نظام غذائي قاسٍ يتكون من الخضر والفاكهة خاصة الحمضيات وخل التفاح والماء، وأعشاب معينة مثل الشاي الأخضر والشمر والزنجبيل، وبعض المكملات الغذائية وأحيانا غسيل القولون.

ووفق الدكتور خالد المقدم أخصائي التغذية العلاجية وضيف برنامج مع الحكيم فإن الديتوكس ينقسم إلى نوعين؛ ديتوكس كلي وديتوكس جزئي.

أولا: الديتوكس الكلي

وهو عبارة عن فترة امتناع عن الطعام العادي يقوم فيها الشخص باتباع حمية الديتوكس لمدة لا تقل عن 3 أيام ولا تزيد عن 7 أيام وتتم كالتالي:

اليوم الأول: “يوم الخضروات” يتناول الشخص أنواعا مختلفة من الخضروات كالملفوف والبروكلي والخيار بأي كمية بالإضافة إلى تناول كمية من الخضار المطهو أو شرب عصير الخضروات كخليط الخيار بالنعناع.

اليوم الثاني: “يوم الفواكه” يتناول الشخص أنواعا مختلفة من الفواكه كالموز والبطيخ والكمثرى والبابايا والتفاح بالإضافة إلى شرب خليط من الفواكه على حسب الرغبة.

اليوم الثالث: “الخضروات والفواكه” ويتناول الشخص الخضروات لمدة نصف يوم والنصف الآخر يتناول فيه الفواكه أو المزج بينهما كتناول عصير الخيار مع التفاح الأخضر أو شراب النعناع مع الموز أو القرفة مع الزنجبيل أو خلط لبن جوز الهند او لبن الصويا مع الموز.

ويتم إعادة هذا البرنامج السابق ذكره لمدة 3 أيام أخرى إذا لم تظهر أي أعراض على الشخص كالدوخة أو الوهن أو الغثيان.

ثانيا: الديتوكس الجزئي

الشاي الأخضر هو أوراق لم يتم تخميرها على الإطلاق، ولهذا السبب لا يحتوي على مادة الكافيين تقريبا

وفيه يتناول الشخص طعامه المعتاد بشكل طبيعي لكن يضيف إلى نظامه الغذائي بعض المشروبات التي تتخلص من السموم ومن أهمها شاي اللافندر الذي يعمل على تنشيط الجهاز الهضمي ومنع الغازات وزيادة نسبة مضادات الأكسدة في الجسم ومن مشروبات الديتوكس الأخرى أيضا الشاي الأخضر ومشروب الزنجبيل والقرفة وعصير الليمون بالنعناع.

ماء الديتوكس

(غيتي)

ويعد ماء الديتوكس من المشروبات السهلة التي يمكن استهلاكها على مدار اليوم لجميع أفراد الأسرة لاحتواء الماء على نسبة عالية من الفيتامينات المذابة في المياه بفضل وضع شرائح الليمون والنعناع والخيار على سبيل المثال أو وضع قطع من الفاكهة كالفتاح أو البطيخ في لتر من المياه وتترك لبضع ساعات قبل الشرب ويجب أن تستهلك في خلال 24 ساعة على الأكثر والتخلص مما تبقى من المياه بعد هذه الفترة ولذلك لتكوُّن البكتيريا.