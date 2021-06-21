ما هي الإسعافات الأولية اللازمة لمن يسقط مصابا بسكتة قلبية مفاجئة؟ (فيديو)

قال طبيب المنتخب الدنماركي إن لاعب الوسط (كريستيان إريكسن) سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوربا 2020، لكرة القدم يوم السبت الماضي.
انشغلت جماهير كرة القدم الأسبوع الماضي بحادث سقوط لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إيركسن أثناء مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في بطولة الأمم الأوربية.
وقطعت معظم القنوات الأوربية بثها بعد سقوط اللاعب، وأوقفت المباراة وتدخل المسعفون الذين استطاعوا إفاقة إريكسن قبل نقله إلى المستشفى.
وقال طبيب المنتخب الدنماركي إن إريكسن كان في وضع المتوفى بعد إصابته بسكتة قلبية، وإن الفريق الطبي أنقذ اللاعب من موت محقق.
واعتبر خبراء الصحة أن الإسعافات الأولية كانت البطل الأول في إنقاذ حياة إريكسن، وأن كابتن منتخب الدنمارك سايمون كير يعود إليه كثير من الفضل في إنقاذ زميله عندما كان سريعا في وضعه على جانبه ومنعه من بلع لسانه.
هذه الحالة الطبية المفاجئة أثارت تساؤلًا طبيًا ملحًا، وهو: ماذا نفعل إذا سقط أحد بجانبنا مغشيا عليه في المنزل أو الطريق أو في مكان العمل أو في أي مكان آخر قبل حضور الإسعاف وأجهزة إنعاش القلب؟
وناقشت حلقة برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر هذه القضية، مع الدكتور حسان الصواف استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة.
وقال الدكتور الصواف في البداية إن هناك عدة دروس مستفادة مما حدث مع اللاعب الدنماركي، منها السرعة التي اتخذت فيها الإجراءات، وكذلك معرفة جميع الموجودين في المكان بتلك الإجراءات.
وعن الإسعافات الأولية التي يجب إجراؤها عند سقوط أحد الأشخاص أمامنا، أوضح الدكتور الصواف عددا من الخطوات، وهي:
وأوضح الدكتور الصواف أن هناك عدة مؤشرات قد تدل على بوادر وجود حالة إغماء، مثل:
وفي هذه الحالة يجب أن يجلس الشخص في أقرب مكان ويتنفس بهدوء حتى يتم تجاوز هذه الفترة. ولكن في بعض الأحيان يحدث الإغماء بدون سابق إنذار.
وفي الختام طالب الدكتور الصواف بضرورة تدريس إجراءات الإسعاف الأولية في المدارس وتعميم تلك الثقافة لأننا نحتاجها في جميع الأماكن.