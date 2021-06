دراسة جديدة: ذوو الأعضاء المزروعة أقل استجابة للقاحات كورونا.. ما الحل؟

يعيش أكثر من 400 ألف شخص في الولايات المتحدة بأعضاء مزروعة وفقًا للسجل العلمي وطبقًا لما ورد من معلومات في برنامج مع الحكيم عن دراسة جديدة، نُشرت هذا الأسبوع في دورية “حوليات الطب الباطني” (ANNALS OF INTERNAL MEDICINE).

وقد تابع باحثون من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز 30 مشاركًا من ذوي الأعضاء المزروعة الذين حصلوا على جرعة ثالثة من لقاحات فيروس كورونا. ويقول الباحثون إن هذه هي الدراسة الأولى التي تقدم تقريرًا عن الاستجابة لجرعة لقاح ثالثة، حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية الأمريكية “إن بي آر” (​NPR).

ووجدت نتائج الدراسة أن ثلث المرضى الذين لم يكن لديهم سابقًا أجسام مضادة يمكن اكتشافها أظهروا زيادة في مستويات الأجسام المضادة بعد تلقي جرعة ثالثة وجميع المرضى الذين أظهروا مستويات منخفضة من الأجسام المضادة سابقًا بعد جرعتين من اللقاح أظهروا مستويات عالية من الأجسام المضادة بعد الجرعة الثالثة.

