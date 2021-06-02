هل سمعتم من قبل عن العلاج بـ”الطقطقة” أو الكايروبراكتيك؟ (فيديو)

علاج واعد وتفاصيل مثيرة جدا كشفها برنامج مع الحكيم عن هذا العلاج الذي لا يعتمد على الأدوية أو التدخل الجراحي وهو (كايرو براكتيك) أو تقويم العظام يدويا وأيضا يسمى العلاج بالطقطقة في كثير من البلاد العربية.

وتعد آلام العمود الفقري والمفاصل وآلام أسفل الظهر وآلام الرقبة والصداع من أكثر المشاكل شيوعًا والتي يسعى الناس إلى علاجها فإذا كنت تشعر بآلام في الظهر أو في الرقبة أو المفاصل أو إن كنت ِتعاني من اعوجاج وآلام مزمنة في العمود الفقري أو إن كنت سئمت من تناول الأدوية والعقاقير؛ فعليك التفكير في هذا النوع الجديد من العلاج اليدوي غير الجراحي والذي يركز على تعديل اضطرابات الجهاز العصبي والجهاز العضلي الهيكلي بشكل عام.

كيف يتم العلاج؟

يتم الإجراء عن طريق وضع المريض مستلقيا في أوضاع معينة لعلاج مناطق الألم على طاولة تقويم العمود الفقري المبطنة المصممة خصيصًا ثم يستخدم أخصائي تقويم العظام يديه لخلق قوة مفاجئة على المفصل، مما يدفعه إلى ما وراء نطاق حركته المعتادة وقد يتولد عن هذه الحركات أصوات فرقعة أو طقطقة لذلك يعرف بالعلاج بالطقطقة.

دكتورة كلير دي لانغ الكايروبراكتور المتخصصة في تقويم العظام يدويا بمركز (دوك) للعظام في العاصمة القطرية الدوحة كانت ضيفة برنامج مع الحكيم على الجزيرة مباشر وكشفت خلال البرنامج تفاصيل مهمة جدا عن هذا التخصص.

وقالت إن صوت الطقطقة أو الفرقعة الذي يصدر أثناء الجلسات ناتج عن حركة الغازات الموجودة داخل السوائل التي توجد بين المفاصل فعندما يتمدد المفصل يقل الضغط عليه ويتحرك بشكل أفضل ويصدر مثل هذا الصوت.

الحالات التي يمكن علاجها بالكيروبراكتيك

وذكرت دكتورة كلير أن هذا النوع من الطب التكميلي يمكن تطبيقه على جميع الفئات العمرية وهو ناجح جدا مع ذوي الاعمار الكبيرة حيث يغني عن الجراحة كما أنه مفيد أيضا للأطفال فقد عالجت مقومة العظام كلير طفلة كانت تعاني من آلام في الكاحل بسبب ندبة سابقة أدت إلى انحراف القدم، وأوضحت الدكتورة أن العينين مرتبطتين بالعضلات فقد عانت هذه الطفلة بالتهاب في العين بسبب هذا الكاحل وبعد علاجها بالكيروبراكتيك تحسنت بشكل كبير.

وفي ردها على سؤال بشأن عدد الجلسات المطلوبة للعلاج، أوضحت أن العلاج بالكايروبراكتيك قد يكون من خلال تحويل من طبيب العظام أو المفاصل وحتى الأعصاب كما الحال من قبل زملائها في مركز دوك للعظام، ولكن في الغالب يمكن الحصول على العلاج بجلسات تقويم العظام مباشرة بدون تحويل من طبيب آخر فيستطيع المريض التوجه مباشرة لمركز العلاج وعادة يتم علاج معظم حالات آلام الظهر والرقبة والمفاصل بشكل ناجح.

وتابعت “إن كان الشخص يعاني من ألم جديد فقد يحتاج الأمر إلى جلسة واحدة أما علاج الآلام المزمنة التي يرجع تاريخها إلى 10 سنوات أو أكثر قد يحتاج إلى أكثر من جلسة، وهناك بعض الحالات التي قد يتم دعم خطتها العلاجية بالأدوية أو قد يوصي مقوم العظام أيضًا بإجراء فحوصات أو اختبارات أخرى، مثل الأشعة وصور الرنين”.