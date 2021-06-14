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لماذا تعود فرضية تصنيع فيروس كورونا مختبريا في هذا التوقيت وبهذه القوة؟ (فيديو)

14/6/2021

بعد تقرير رصد سعي ثلاثة باحثين من معهد ووهان الصيني للحصول على رعاية طبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 قبل الجائحة وفي نهاية مارس/آذار الماضي، استبعد تقرير خبراء منظمة الصحة العالمية احتمال انتقال الفيروس للبشر نتيجة حادث مختبر، لكن السؤال المهم لماذا تعود فرضية تصنيع فيروس كورونا مختبريا للظهور على الساحة من جديد في هذا التوقيت وبهذه القوة؟

ناقش برنامج مع الحكيم هذه النقطة مع الدكتور محمد العوراني المتخصص في علم الفيروسات والأوبئة وعضو لجنة مكافحة كوفيد-19 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشار العوراني إلى أن سبب عودة هذه الفرضية هو أن الوقت أصبح مناسبا للولايات المتحدة لتصفية الحسابات بعد اقتراب عودة الحياة إلى طبيعتها وقرب انتهاء الجائحة، ما يجعل الأمور أكثر مناسبة لتسييس هذا الوضع، والدليل على ذلك -وفق العوراني- هو طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن التحقيق في الأمر من قبل اللجنة الاستخبارية وليس اللجنة العلمية.

ويضيف العوراني أن بايدن طلب من اللجنة العلمية -خلف الأبواب- التحقيق في الأمر وكانت النتيجة أنه لا وجود لفرضية تسرب الفيروس من مختبر ووهان وفق بحث علمي مطوَّل لعلماء من الصين واليابان وبريطانيا يتبعون منظمة الصحة العالمية، في مارس/آذار الماضي.

وبينما تقول المؤشرات إن وباء كورونا يقترب من نهايته مع أكثر من ملياري جرعة لقاح حول العالم وازدياد الوعي بالاجراءات الاحترازية، لكن الجدل حول أصل الفيروس هل هو طبيعي حيواني أم أنه مصنوع في مختبر صيني يعود من جديد، وتجدّد ذلك عقب تقرير أمريكي نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) لم يستبعد الفرضية المروَّجة سابقا بتسرب كورونا من مختبر بمدينة ووهان الصينية، ووصف التقرير الفرضية بالمعقولة.

وبسؤال العوراني عن إمكانية تصنيع فيروسات على غرار كوفيد-19 معمليًا ليتحول إلى جائحة عالمية، وهل هناك سابقة لمثل هذا الحدث؟ أجاب أخصائي علم الفيروسات والأوبئة “لا يوجد سابقة لمثل هذا الأمر حتى الآن، ولكن نظريًّا يمكن تخليق الفيروسات والتلاعب بها وابتكار فيروس قاتل”.

وأضاف أنه، وفق رأيه الشخصي، و”بعد وصول الفيروس من ووهان إلى كاليفورنيا بسبب الانتقال الكبير بين ووهان ولوس أنجلوس وتحليل التسلسل الجيني للنسخة الأصلية من كوفيد-19 تأكد عدم تصنيعه في المختبر”.

واستطرد “بناء على التحليل الجيني للفيروس يظهر انتقال الفيروس من الحمض النووي للخفاش وحمض نووي لحيوان آخر ثم الإنسان، ولم يعط التحليل أيّ انطباع عن وجود تلاعب بشري”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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