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الالتهام الذاتي وقاعدة “16-8”.. هكذا يؤثر الصيام على جهاز المناعة في مواجهة كورونا (فيديو)

11/4/2021-|آخر تحديث: 25/5/202102:50 PM (مكة المكرمة)

قال استشاري الجراحة العامة والأورام يحيى غنيم إن العديد من الجامعات الغربية درست أثر الصيام والرياضة الخفيفة على جهاز المناعة وصحة الإنسان وفوجئت بالنتائج.

وأضاف -خلال مقابلة مع برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر- أن جامعة جنوب كاليفورنيا أجرت بحثًا عن أثر صيام 3 أيام من كل شهر على صحة الإنسان لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أن النتائج التي نشرها البروفيسور فولتر لونغو المشرف على الدراسة خرجت بنظرية 8-16 أي الصيام 16 ساعة والإفطار 8 ساعات.

وأشارت النتائج إلى أنه بعد صيام 3 أيام تحدث 3 أشياء:

  • تصدر تعليمات للجهاز المناعي بالتهام كل الخلايا الهَرِمة والتالفة في جسم الإنسان.
  • تصدر تعليمات أخرى بإنتاج خلايا دم بيضاء ذات كفاءة أعلى وعمر أطول.
  • تصدر تعليمات للخلايا الجذعية -أهم خلايا في جهاز المناعة- بإنتاج خلايا جديدة تقوم بوظيفة جديدة أفضل من الوظائف السابقة.

وأوضح استشاري الأورام أن الألمان في جامعة برلين طوروا الأمر ودرسوا أثر الصيام لمدة 3 أيام كل شهر ولكن هذه المرة على مدار سنة كاملة وأضافوا إليها: الهدوء النفسي (المصاحب لصيام المسلمين مثل عدم الغضب)، وممارسة الرياضة الخفيفة (الممثلة عند الصائمين في صلاة التراويح).

وجاءت النتائج على النحو التالي:

  1. تغيرات شكلية ومعملية: انخفاض مستوى السمنة وضغط الدم والدهون والسكري في الدم.
  2. تغيرات في بينة الشخص نفسه: يحدث تحسن عام وتقليل آلام المفاصل والعمود الفقري.
  3. تغيرات مناعية: زيادة كفاءة الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

وأضاف أن العالم الياباني يوشينورو أوهوسومو الحاصل على جائزة نوبل عام 2016، أشار في بحثه إلى أثر الصيام على صحة الإنسان إلى نظرية (الالتهام الذاتي).

وملخص ذلك البحث أنه عندما يجوع الجسم فإن خلايا الجهاز المناعي تلتهم الخلايا الضارة والسمّية والدهنية والخلايا المناعية القديمة المتهالكة، وتنشط الجهاز المناعي.

واختتم استشاري الأورام حديثه بالقول إنه وفقا لتلك الأبحاث وغيرها فإن للصيام أثر عظيم في تقوية جهاز المناعة وبالتالي محاربة العديد من الأمراض كالسرطان وأمراض عدم الاتزان والشلل الرعاش وألزهايمر وحتى الشيخوخة.

وتلعب تقوية الجهاز المناعي دورا أساسيا في توفير الحماية التي يحتاجها الجسم لمقاومة الأمراض والأوبئة والحماية منها ومن بينها فيروس كورونا.

لكن على الرغم من كل هذه الفوائد فإنه يجب على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الصيام تحت إشراف الطبيب.

المصدر : الجزيرة مباشر

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