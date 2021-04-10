برنامج “مع الحكيم” يناقش تعاليم الإسلام لمحاربة جائحة كورونا (فيديو)

ناقش برنامج “مع الحكيم” التعاليم الإسلامية المختلفة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، علاوة على الأوبئة المختلفة، لضمان سلامة الفرد والمجتمع.

وقال الدكتور يحيى غنيم استشاري الجراحة العامة والأورام إن جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) ألقت الضوء على عدد من الطقوس الإسلامية المفيدة في محاربة الأوبئة بشكل عام.

وفي حديثه لبرنامج “مع الحكيم” على شاشة الجزيرة مباشر، أكد غنيم أن التعاليم المجتمعية تسعى لمعالجة الحالة النفسية للمرضى والقائمين على علاجهم.

وأشار إلى أن إجراءات الحجر الصحي وتجنب المرضى كانت من بين الأمور التي حرص عليها الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- لحفظ النفس والمجتمع، ضاربًا المثل بطاعون عمواس وكيف تعامل الفاروق عمر بن الخطاب مع الوباء.

وتطرَّق غنيم لدور الصيام في تقوية جهاز المناعة وتهيئة الجسم للتعامل مع الأجسام الغريبة، وتأثير ذلك في تحسين الصحة العامة ووقاية الشخص من الأجسام الغريبة.