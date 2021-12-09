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مسؤولة أممية ترفض التطعيم الإجباري وبريطانيا تعلن الخطة “ب” لمكافحة أوميكرون

ناشطون يتظاهرون ضد إجبارية التلقيح ويصفونه بغير الإنساني (غيتي)
9/12/2021-|آخر تحديث: 9/12/202102:58 PM (مكة المكرمة)

أكدت الأمم المتحدة، أن التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا غير مقبول تحت أي ظرف، في حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بدء تطبيق الخطة “ب” من إجراءات مكافحة تتضمن العمل من المنزل.

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إن على الدول التي تفكر بجعل التطعيم ضد كورونا إجباريا ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددة على أن فرض اللقاحات غير مقبول.

وحذرت باشيليت في رسالة مصورة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان أمس الأربعاء، من “وجود اعتبارات حقوقية مهمة لا بد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجباريا”.

وقالت “على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل إلى المبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز، لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح”.

وأوضحت أن الدول التي تفكر بفرض اللقاحات لحماية السكان في وقت تواجه أوربا وغيرها تفشيا واسعا للوباء، تحمل أعلى درجات الشرعية والأهمية.

لكن المسؤولة الأممية شددت على “عدم استخدام إلزامية اللقاحات إلا لتحقيق أهداف ملحة تتعلق بالصحة العامة” وعندما تفشل إجراءات أقل تدخلا مثل وضع الكمامات وغيرها.

وقالت إن إعطاء اللقاح بشكل إجباري لم يكن يوما مقبولا حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل فرض غرامات.

وشددت المفوضة على أن تكون العقوبات متناسبة وتخضع لمراجعة السلطات القضائية.

الخطة “ب” في بريطانيا

وفي بريطانيا أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون بدء تطبيق الخطة “ب” من إجراءات مكافحة كورونا، التي تتضمن العمل من المنزل وإلزامية ارتداء الكمامة في معظم الأماكن المغلقة.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي تحدث فيه عن تشديد الإجراءات وسط مخاوف من الانتشار المتزايد للمتحور أوميكرون “من الواضح إنه ينتشر بشكل أسرع”.

وأوضح  جونسون أنه “أصبح من الواضح بشكل متزايد أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع بكثير من متحور دلتا، لذلك فإن فرض تشديد القيود هو الشيء المسؤول والمناسب الذي يجب القيام به”.

وتضمنت الإجراءات الجديدة “إعادة تقديم نظام العمل من المنزل لمن يستطيع اعتبارا من يوم الإثنين وفرض ارتداء الكمامة في معظم الأماكن العامة المغلقة وإلزامية إظهار شهادة اللقاح أو اختبار كورونا سلبي في المناسبات الكبيرة.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية، أمس الأربعاء  تسجيل 131 حالة إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمتحور الجديد إلى 568.

المصدر : وكالات

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