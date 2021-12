مسؤولة أممية ترفض التطعيم الإجباري وبريطانيا تعلن الخطة “ب” لمكافحة أوميكرون

أكدت الأمم المتحدة، أن التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا غير مقبول تحت أي ظرف، في حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بدء تطبيق الخطة “ب” من إجراءات مكافحة تتضمن العمل من المنزل.

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إن على الدول التي تفكر بجعل التطعيم ضد كورونا إجباريا ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددة على أن فرض اللقاحات غير مقبول.

وحذرت باشيليت في رسالة مصورة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان أمس الأربعاء، من “وجود اعتبارات حقوقية مهمة لا بد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجباريا”.

That's the message on vaccine inequity from @UNHumanRights chief @mbachelet at a seminar on access to vaccines. #OnlyTogether

وقالت “على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل إلى المبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز، لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح”.

وأوضحت أن الدول التي تفكر بفرض اللقاحات لحماية السكان في وقت تواجه أوربا وغيرها تفشيا واسعا للوباء، تحمل أعلى درجات الشرعية والأهمية.

لكن المسؤولة الأممية شددت على “عدم استخدام إلزامية اللقاحات إلا لتحقيق أهداف ملحة تتعلق بالصحة العامة” وعندما تفشل إجراءات أقل تدخلا مثل وضع الكمامات وغيرها.

وقالت إن إعطاء اللقاح بشكل إجباري لم يكن يوما مقبولا حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل فرض غرامات.

وشددت المفوضة على أن تكون العقوبات متناسبة وتخضع لمراجعة السلطات القضائية.

We are seeing growth in Omicron cases in the UK that mirrors the rapid increases seen in South Africa.

That is why it is now the proportionate and responsible thing to move to Plan B in England, to slow the spread of the virus.

Find out more: https://t.co/bZZYbzs59L pic.twitter.com/ulvovWoL41

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 8, 2021