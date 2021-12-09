الصين تكشف تفاصيل أول علاج لفيروس كورونا

أعطت الصين للمرة الأولى موافقتها على علاج ضد فيروس كورونا بعد سنتين على ظهور المرض على أراضيها وعلى خلفية تجدد انتشاره.

ويستهدف العلاج المرضى المصابين بالفيروس بهدف تجنب تعرضهم لمضاعفات خطيرة خلافا لوظيفة اللقاح الوقائي.

وتمكنت الصين التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى في ووهان في نهاية 2019 من السيطرة على الوباء تقريبا عبر اعتماد إجراءات جذرية مثل إغلاق الحدود والمراقبة المشددة للتنقلات وفرض إغلاق.

وتؤكد الصين -التي لا تسمح بأي لقاح أجنبي- أنها لقحت أكثر من 70% من سكانها بفضل لقاحات محلية الصنع.

رغم ذلك واجهت البلاد في الأشهر الماضية تجددا في الإصابات التي تبقى أقل من الأرقام اليومية التي تعلن في الخارج.

وفي مذكرة نشرت أمس الأربعاء، أعلنت الوكالة الوطنية للأدوية أنها أعطت “موافقة طارئة” لعلاج صيني ضد كوفيد-19 يستند على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

وتتمسك الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ببروتين الفيروس وتقلل من قدرته على دخول الخلايا البشرية.

وتم تطوير العلاج الذي يعطى عن طريق الحقن من قبل جامعة (تسينغهوا) المرموقة في بيجين والمستشفى رقم 3 في (شينزن) وشركة (بري بايوساينسيس).

وأظهرت التجارب السريرية أن العلاج يتيح خفض معدلات دخول المستشفى وخطر الوفاة لدى المرضى الضعفاء بنسبة 80%، بحسب الجامعة، وأفادت الصحافة المحلية أن العلاج استخدم على مرضى أصيبوا خلال تجدد انتشار الوباء.

وأعلنت الصين، اليوم الخميس، عن 83 إصابة جديدة، وتملك البلاد لقاحات وطنية عدة تقل نسب فاعليتها عن تلك المصنعة في الخارج.

وأجازت منظمة الصحة العالمية لقاحين صينيين هما سينوفاك وسينوفارم.