هل نجح نظام العمل من المنزل في الحد من انتشار كورونا؟ خبراء يجيبون

تباينت آراء الخبراء حول الجدوى الحالية من اعتماد نظام العمل من المنزل للحد من انتشار جائحة كورونا لا سيما مع ظهور متحور (أوميكرون) الجديد.

من جهتها، أكدت المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ في المملكة المتحدة وهي هيئة تقدم المشورة للحكومة المركزية في حالات الطوارئ أن العمل من المنزل “أحد أكثر الطرق فعالية لتقليل التواصل الاجتماعي وبالتالي انتشار فيروس كورونا”.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأربعاء، عن خبراء الهيئة أن اعتماد نظام العمل من المنزل “يحد بشكل كبير من الاتصال وجها لوجه مع كل من الزملاء وفي وسائل النقل العام”.

The BBC understands that more Covid restrictions could be announced later today.

Sources say the Cabinet will this afternoon discuss a potential move to "Plan B" measures in England, including working from home. pic.twitter.com/DlFgBtTdCQ

— Ollie Bayliss (@Ollie_Bayliss) December 8, 2021