هل نجح نظام العمل من المنزل في الحد من انتشار كورونا؟ خبراء يجيبون

تباينت آراء الخبراء حول الجدوى الحالية من اعتماد نظام العمل من المنزل للحد من انتشار جائحة كورونا لا سيما مع ظهور متحور (أوميكرون) الجديد.

من جهتها، أكدت المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ في المملكة المتحدة وهي هيئة تقدم المشورة للحكومة المركزية في حالات الطوارئ أن العمل من المنزل “أحد أكثر الطرق فعالية لتقليل التواصل الاجتماعي وبالتالي انتشار فيروس كورونا”.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأربعاء، عن خبراء الهيئة أن اعتماد نظام العمل من المنزل “يحد بشكل كبير من الاتصال وجها لوجه مع كل من الزملاء وفي وسائل النقل العام”.

The BBC understands that more Covid restrictions could be announced later today. Sources say the Cabinet will this afternoon discuss a potential move to "Plan B" measures in England, including working from home. pic.twitter.com/DlFgBtTdCQ — Ollie Bayliss (@Ollie_Bayliss) December 8, 2021

وأشارت إلى أن هذا النظام أثبت أنه “يعيق قدرة الفيروس على الانتشار”.

وفي السياق، دعت الهيئة الموظفين إلى طلب نظام “العمل مرن” من أصحاب العمل الذين لا يرغبون في استمرار نظام العمل عن بعد مشيرة إلى وضع احتمالية عدم قبول أرباب العمل هذه المقترحات حتى وإن كان الموظفون قد عملوا طوال سنوات الوباء بكفاءة من المنزل.

بيد أن معهد تشارترد للأفراد والتنمية يتوقع أن يصبح هناك حرية أكبر ومرونة في أنظمة العمل ومواعيده.

وعلى هذا النحو، شدد الخبير الطبي تيم سبيكتور في تصريحات لصحيفة (إيفاننج ستاندر) على أن العمل من المنزل “يظل طريقة واضحة لتقليل التنقل والحد من سرعة انتشار أي متغير من فيروس كورونا”.

ولفت إلى أن تمتع متحور (أوميكرون) بسرعة فائقة على الانتشار تجعل العمل من المنزل آلية ملائمة لمنع انتقاله بين الأشخاص بينما ينتظرون نتائج فحص اختبارات الكشف عنه.

وتابع “بحلول الوقت الذي يتلقى فيه الأشخاص نتائج اختبارات فحص الفيروس الخاصة بهم ويتواصلون مع مراكز الخدمات الطبية سيكونون قد تسببوا في نقل المتحور بالفعل وسيسبب ذلك فوضى كبيرة حقا”.

Ministers are due to meet later to consider moving to their Covid Plan B, a government source has told the BBC. Measures for England under discussion are expected to include working from home guidance, further rules on masks and some form of Covid certification. 3M #ExcludedUK — Tony Robinson OBE (@TonyRobinsonOBE) December 8, 2021

وعلى صعيد آخر، رأى البروفيسور نيل فيرجسون عالم الوبائيات البريطاني أن في هذه المرحلة من الجائحة والتي تشهد ظهور متحور أوميكرون لن يساعد خلالها العمل من المنزل في وقف انتشار المتحور الجديد.

وقال إنه على رغم من جدوى هذا النظام في المراحل الأولى من الجائحة فالاستمرار فيه “قد يبطئ تفشي متحور أوميكرون ولن يوقفه”.

وأضاف في تصريحات صحفية “انتقال متحور أوميكرون يتسارع بسرعة كبيرة، هو ينتقل بشكل أسرع من السلالة الأصلية لفيروس كورونا”.

وجاءت تصريحات فيرجسون بينما تشهد المملكة المتحدة انتشارا سريعا لمتحور أوميكرون وتبحث الحكومة البريطانية اعتماد (الخطة ب) التي تلزم كل من يستطيع العمل من المنزل بالقيام بذلك.