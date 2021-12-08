علماء يابانيون يطورون أقنعة يمكنها الكشف عن فيروس كورونا.. كيف تعمل؟

أعلن علماء في اليابان، الأربعاء، تطوير أقنعة للوجه “يمكنها تتبع فيروس كورونا”، مبينين أنها تتوهج بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV).

وقالت وكالة “كيودو” اليابانية إن فريقًا من العلماء في جامعة محافظة “كيوتو” غربي البلاد طور الأقنعة باستخدام الأجسام المضادة المستخرجة من بيض النعام.

وأوضح الفريق بقيادة رئيس الجامعة ياسوهيرو تسوكاموتو (52 عامًا) في بيان أن “الأقنعة ستوفر للمستخدمين طريقة سهلة لاختبار ما إذا كانوا قد أصيبوا بالفيروس أم لا”.

وحول آلية عمل القناع، لفت البيان أن “عينة من فيروس كورونا تتوهج على مرشح (فلتر) قناع الوجه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، بعد رشها بصبغة فلورية تحتوي على أجسام مضادة”.

كما طور الفريق مرشحًا خاصًا يتم وضعه داخل قناع الوجه.

وأضاف البيان أنه “يمكن إخراج الفلتر ورشه بصبغة فلورية تحتوي على الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستمدة من بيض النعام، وفي حالة وجود الفيروس، سوف يتوهج المرشح عند تسليط الضوء تحت الأشعة فوق البنفسجية”.

وأجريت التجارب لمدة 10 أيام على 32 شخصًا مصابين بفيروس كورونا.

ووجد العلماء أن جميع الأقنعة التي كان المصابون بالفيروس يرتدونها تتوهج تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، ثم يتلاشى التوهج بمرور الوقت وانخفاض حملها الفيروسي.

واختتم فريق العلماء بالقول “إذا سارت الأمور على ما يرام في الاختبارات الجارية، نأمل في الحصول على موافقة من السلطات اليابانية لبيع الأقنعة العام المقبل”.