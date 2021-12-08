هل مسحة كورونا قادرة على اكتشاف متحور أوميكرون؟ خبيرة أوبئة تجيب (فيديو)

قالت نادين روفايل خبيرة الأوبئة والأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة إيموري الأمريكية إن اختبار المسحة العادي للكشف عن فيروس كورونا “يظهر متحور أوميكرون”.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها لبرنامج (مع الحكيم) على قناة الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، لافتة إلى أن خطورة المتحور الجديد تكمن في أنه “متعدد الطفرات”.

وأضافت أن متحور أوميكرون “لديه قدرة على الهروب المناعي من تأثير اللقاحات إذ يحتوي على 50 طفرة”.

هل تعتقد أن ردة الفعل العالمية إزاء المتحور #أوميكرون في محلها أم مبالغ فيها؟#مع_الحكيم https://t.co/vtYDBXOq08 — مع الحكيم (@m3alhakim) December 8, 2021

وفي السياق، شددت خبيرة الأوبئة في جامعة إيموري على أهمية الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات المضادة لكورونا.

وتابعت “تم التأكد من فاعلية الجرعة المعززة في زيادة الأجسام المضادة في الجسم بشكل كبير وهو ما يوفر حماية ضد فيروس كورونا”.

وأشارت نادين في حديثها لبرنامج (مع الحكيم) إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام بإجراءات السلامة وقواعد التباعد الاجتماعي في ظل رصد انتشار متحور أوميكرون خلال أقل من أسبوعين في 57 دولة إلى الآن.

بيد أنها في المقابل، قالت إنه “لايمكن التغاضي عن حقيقة استمرار وجود المتحورات القديمة”.

وأردفت “لا يزال المتحور دلتا هو السائد وقد تسبب إلى الآن بحوالى 90% من الإصابات حول العالم”.

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن البيانات الجديدة من جنوب أفريقيا تشير إلى أن المتحور (أوميكرون) قد يكون له قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق أن التقطوا عدوى الفيروس وكذلك من تلقوا التطعيم، لكنه قد يسبب مرضا أقل شدة.

وطالب في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، جميع البلدان بالمساهمة في التقييمات المرتبطة بمتحور أوميكرون من خلال تقديم بياناتها إلى المنظمة.

ودعا أيضًا جميع الدول إلى مواصلة جهودها من ناحية حملات التطعيم وخطوات الوقاية.