فايزر- بيونتك: الجرعة الثالثة من اللقاح فعالة ضد متحور أوميكرون

لا يزال اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته شركتا فايزر وبايونتيك “فعّالًا” على متحور أوميكرون بعد “ثلاث جرعات”، حسبما أعلنت بيونتك، اليوم الأربعاء في بيان، مشيرة إلى نية الشركتين تطوير لقاح مخصّص للمتحور، بحلول مارس/آذار المقبل.

وبحسب الدراسات التي أجرتها المختبرات “لا يزال اللقاح فعّالًا ضد كوفيد-19، لا سيّما ضد متحور أوميكرون، في حال أُخذت ثلاث جرعات منه بحيث قد لا تكفي جرعتان فقط لتحييد المتحور”.

وورد في البيان “سنتابع تطوير لقاح محدد لمتحور أوميكرون ونأمل بجعله متوفرًا بحلول مارس في حال تبيّن أن التكيّف ضروريًا”.

وأضافت الشركتان “تعطي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 مستوى من الأجسام المضادة المحيّدة لمتحور أوميكرون قريبًا من المستوى الملحوظ بعد أوّل جرعتين” ضد متحورات أخرى من كوفيد-19.

وقال رئيس شركة فايزر ألبير بورلا حسبما ورد في بيان “حتّى لو أن جرعتين من اللقاح لا تزالان قادرتين على تأمين حماية ضد المرض الخطير الذي قد تتسبب به متحورة أوميكرون، فمن الواضح بحسب المعطيات الأولية أن الحماية ازدادت مع جرعة ثالثة من لقاحنا”.

ورُصدت متحور أوميكرون التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية “مثيرة للقلق” و”سريعة الانتقال” للمرة الأولى، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، في جنوب أفريقيا.

وتسبّب ظهور المتحورة بموجة ذعر خصوصًا في أوربا التي تواجه موجة وبائية خامسة.

غير أن البيانات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية تفيد بأن المتحورة الجديدة لا تتسبب بعوارض أكثر حدّة لدى المصاب بها.

"We can save lives from Delta, right now; We can prevent Omicron becoming a global crisis, right now; And we can prevent other variants emerging, right now. This virus is changing, but our collective resolve must not"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 8, 2021

حصيلة فيروس كورونا

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5.270.700 شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض، نهاية ديسمبر/كانون أول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة، الأربعاء.

وتأكدت إصابة 266.541.050 شخصاً على الأقل بالفيروس منذ ظهوره.

وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

"All governments should:

-reassess & revise their national plans, based on the current situation & their capacities

-accelerate 💉 coverage in the most at-risk populations

-intensify efforts to drive transmission down with a tailored mix of public health measures"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 8, 2021

وسُجلت، أمس الثلاثاء، 8780 وفاة إضافية و697.766 إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلاتها اليومية هي الولايات المتحدة مع 1735 وفاة جديدة تليها روسيا (1179) ثم بولندا (591).

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (791.514) والإصابات (49.389.503)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

تليها البرازيل بتسجيلها 616.018 وفاة (22.157.726 إصابة)، ثم الهند مع 473.952 وفاة (34.656.822 إصابة) والمكسيك مع 295.601 وفاة (3.905.319 إصابة) وروسيا مع 284.823 وفاة (9.895.597 إصابة).

وبين الدول الأكثر تضررا، تسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان يبلغ 611 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلغاريا (418) والبوسنة (391) ومونتينيغرو (372) والمجر (371) ومقدونيا الشمالية (368) ثم الجمهورية التشيكية (318).

وسجلت أوربا 1.553.792 وفاة من بين 87.398.754 إصابة، فيما سجلت أمريكا اللاتينية والكاريبي 1.545.316 وفاة (46.847.806 إصابات) وسجّلت آسيا 906.999 وفاة (57.511.212 إصابة).

وسجّلت أفريقيا 224.085 وفاة (8.809.001 إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 215.790 وفاة (14.407.594 إصابة)، وأحصت أوقيانيا 3386 وفاة (322.680 إصابة).