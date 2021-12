فايزر- بيونتك: الجرعة الثالثة من اللقاح فعالة ضد متحور أوميكرون

لا يزال اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته شركتا فايزر وبايونتيك “فعّالًا” على متحور أوميكرون بعد “ثلاث جرعات”، حسبما أعلنت بيونتك، اليوم الأربعاء في بيان، مشيرة إلى نية الشركتين تطوير لقاح مخصّص للمتحور، بحلول مارس/آذار المقبل.

وبحسب الدراسات التي أجرتها المختبرات “لا يزال اللقاح فعّالًا ضد كوفيد-19، لا سيّما ضد متحور أوميكرون، في حال أُخذت ثلاث جرعات منه بحيث قد لا تكفي جرعتان فقط لتحييد المتحور”.

وورد في البيان “سنتابع تطوير لقاح محدد لمتحور أوميكرون ونأمل بجعله متوفرًا بحلول مارس في حال تبيّن أن التكيّف ضروريًا”.

وأضافت الشركتان “تعطي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 مستوى من الأجسام المضادة المحيّدة لمتحور أوميكرون قريبًا من المستوى الملحوظ بعد أوّل جرعتين” ضد متحورات أخرى من كوفيد-19.

وقال رئيس شركة فايزر ألبير بورلا حسبما ورد في بيان “حتّى لو أن جرعتين من اللقاح لا تزالان قادرتين على تأمين حماية ضد المرض الخطير الذي قد تتسبب به متحورة أوميكرون، فمن الواضح بحسب المعطيات الأولية أن الحماية ازدادت مع جرعة ثالثة من لقاحنا”.

ورُصدت متحور أوميكرون التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية “مثيرة للقلق” و”سريعة الانتقال” للمرة الأولى، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، في جنوب أفريقيا.

وتسبّب ظهور المتحورة بموجة ذعر خصوصًا في أوربا التي تواجه موجة وبائية خامسة.

غير أن البيانات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية تفيد بأن المتحورة الجديدة لا تتسبب بعوارض أكثر حدّة لدى المصاب بها.

"We can save lives from Delta, right now;

We can prevent Omicron becoming a global crisis, right now;

And we can prevent other variants emerging, right now.

This virus is changing, but our collective resolve must not"-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 8, 2021