الكويت تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور “أوميكرون”

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة في البلاد بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند في تصريح صحفي إن حالة الإصابة تعود لمسافر أوربي قدم إلى الكويت من إحدى الدول الأفريقية التي سجلت فيها إصابات بمتحور (أوميكرون) دون تسميتها أو كشف هوية المصاب.

وأضاف أن المسافر كان حصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد في وقت سابق.

وأوضح أن المسافر يخضع للحجر الصحي منذ قدومه إلى الكويت، وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة.

وأوائل الشهر الجاري، أعلنت الإمارات والسعودية وتونس في بيانات منفصلة تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد.

وسجلت الكويت حتى الثلاثاء، 413 ألفا و555 إصابة بالفيروس، بينها 2465 وفاة و410 آلاف و768 حالة تعاف.