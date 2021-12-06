لذوي رهاب الحقنة.. خبير أدوية عربي يطور بديلا طبيعيا للبوتوكس (فيديو)

تحول تجميل البشرة والتخلص من التجاعيد إلى هوس بين شريحة واسعة خاصة من النساء فيما يلجأ له بعض الرجال أيضا.

لا يتخوف البعض من التدخل الجراحي في سبيل إخفاء علامات الزمن، فيما يفضل آخرون حقن البوتوكس الكثيرة الانتشار، لكن شريحة تبحث باستمرار عن بدائل للحقن.

وتمكن الصيدلي الكندي من أصل عراقي، الدكتور موفق التكريتي، من تطوير بديل عن البوتوكس باستخدام مواد تعمل على تحفيز تصنيع الكولاجين للتخلص من التجاعيد، وقد تم تكريمه من جهات علمية في كندا.

وأوضح الدكتور، في لقاء تفاعلي مع برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، أن الكريم الجديد يعتمد على وصول المادة الفعالة إلى الخلايا المطلوبة، وهو ما يسمى (التوافر الحيوي)، وبملامستها البشرة تصل إلى أماكن التجاعيد وتؤدي وظيفتها.

واعتبر الصيدلي أن أهم ما في الكريم هو التأثير والمفعول، موضحا أن المواد الفعالة في بديل البوتوكس الجديد عديدة وتعطي مفعولا قويا.

لم تعد صناعة التجميل حصرا للنساء (أرشيفية)

وذهب التكريتي إلى تشبيه وظيفة الكريم بتناول أنواع مختلفة من المسكنات حتى تعطي مفعولا أقوى، وهو ما يسمى في علم الأدوية بـ”عملية التآزر”.

وأشار الدكتور إلى أن المواد المصنوع منها الكريم مجموعها العددي كبير، فعلى سبيل المثال هناك مادة تحفز صنع الكولاجين، ومادة تقلل حركة الأعصاب، على عكس البوتوكس الذي يشل الأعصاب.

ويتكون الكريم، وفق مطوره، من مادة الهيالورونيك أسيد الذي يصل إلى التجاعيد ويقوم بملء الفراغات بالمواد المطلوبة، وغيرها من المواد المفيدة للجلد.

وقال إن مجموع هذه البروتوكولات “يعطي نتائج أفضل من البوتوكس ومواد العناية بالبشرة الأخرى”.

نصح الدكتور بالتنظيف المستمر واستخدام المستحضرات الطبيعية (أرشيفية)

ونصح خبير الأدوية بالاهتمام بنظافة الجلد وعدم التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة، وشدد على استعمال المرطبات وعدم استعمال مواد مجهولة المصدر عند العناية بالبشرة.

وأوضح أن مستحضرات التجميل بجميع أنواعها ومهما كانت جودتها فإنها تؤثر على الجلد لاحتوائها على مواد عالية السمية، لذا يفضل دائما العودة إلى الطبيعة واستخدام المستحضرات الطبيعية وأهمها “الألوفيرا أو الصبار”.