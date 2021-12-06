شركة سويسرية تطور اختبارا يميز بين كورونا والإنفلونزا

أعلنت شركة “روش” السويسرية العملاقة لصناعة الأدوية أنها تعتزم طرح اختبار سريع يمكنه الكشف عما إذا كان المريض مصابا بفيروس كورونا أو بفيروس الإنفلونزا.

وذكرت الشركة في بيان أنه من المخطط أن يكون الاختبار جاهزا للاستخدام من جانب المختصين بحلول مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضح البيان أن نتائج الاختبار تظهر في فترة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة.

#MEDIA – We are pleased to announce our plans to launch a combination rapid test in January 2022 to help healthcare systems tackle the challenge of #COVID19 and #Flu in countries accepting CE mark. Learn more: https://t.co/TUwIwVImDy #ROG #RHHBY pic.twitter.com/8fHw9re7b6 — Roche (@Roche) December 6, 2021

وتم تصميم الاختبار ليستخدمه مختصو الرعاية الطبية ليتمكنوا سريعا من التمييز بين العدوى بفيروس كورونا أو بفيروس الإنفلونزا لدى المرضى الذين يعانون من أعراض تتطابق مع الاحتمالين.

وذكرت الشركة أن الاختبار سيكون سهل التخزين وبأسعار معقولة.

وتعتزم الشركة التقدم بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية مطلع العام 2022 للحصول على ترخيص طارئ لاختبارها الجديد.