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مع الحكيم|سويسرا

شركة سويسرية تطور اختبارا يميز بين كورونا والإنفلونزا

كورونا اختبار
(غيتي)
6/12/2021-|آخر تحديث: 6/12/202109:16 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شركة “روش” السويسرية العملاقة لصناعة الأدوية أنها تعتزم طرح اختبار سريع يمكنه الكشف عما إذا كان المريض مصابا بفيروس كورونا أو بفيروس الإنفلونزا.

وذكرت الشركة في بيان أنه من المخطط أن يكون الاختبار جاهزا للاستخدام من جانب المختصين بحلول مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضح البيان أن نتائج الاختبار تظهر في فترة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة.

وتم تصميم الاختبار ليستخدمه مختصو الرعاية الطبية ليتمكنوا سريعا من التمييز بين العدوى بفيروس كورونا أو بفيروس الإنفلونزا لدى المرضى الذين يعانون من أعراض تتطابق مع الاحتمالين.

وذكرت الشركة أن الاختبار سيكون سهل التخزين وبأسعار معقولة.

وتعتزم الشركة التقدم بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية مطلع العام 2022 للحصول على ترخيص طارئ لاختبارها الجديد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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Published On 6/12/2021
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