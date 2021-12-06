خبيرة لقاحات: الجائحة القادمة قد تكون أسوأ من كورونا

قالت واحدة من الخبراء الذين ابتكروا لقاح أكسفورد-أسترازينيكا إن الجوائح المقبلة قد تزهق أعدادا أكبر من الأرواح من جائحة كوفيد-19 وطالبت بعدم تبديد الدروس المستفادة من الجائحة الحالية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن سارة غيلبرت قولها في محاضرة تلفزيونية تذكارية “هذه المرة لن تكون الأخيرة التي يهدد فيها فيروس أرواحنا وأرزاقنا. والحق أن المرة المقبلة قد تكون أسوأ. فقد تكون أكثر نشرا للعدوى أو أكثر إزهاقا للأرواح أو كليهما”.

وأضافت “لا يسعنا أن نسمح بوضع نمر فيه بكل ما مررنا به ثم نكتشف أن الخسائر الاقتصادية الهائلة التي ألمت بنا تعني أننا لا نجد مع ذلك التمويل اللازم للاستعداد للجائحة.. يجب ألا يتبدد ما حققناه من تقدم وما اكتسبناه من معارف”.

وقالت غيلبرت أستاذة اللقاحات بجامعة أكسفورد إنه يتعين على العالم أن يتأكد من استعداده بشكل أفضل للمرة القادمة.

ويقول خبراء الصحة إن الجهود المبذولة لإنهاء جائحة كوفيد-19 كانت متفاوتة ومتفرقة واتسمت بقدرة محدودة على الحصول على اللقاحات في الدول ذات الدخول المنخفضة في الوقت الذي يحصل فيه الأصحاء الأثرياء في الدول الغنية على جرعات إضافية منشطة.

ودعت لجنة من خبراء الصحة شكلتها منظمة الصحة العالمية لمراجعة التعامل مع جائحة سارز-كوف-2 إلى تمويل دائم وقدرة أكبر على التحقيق في الجوائح من خلال اتفاقية جديدة، وكان من بين المقترحات تمويل قدره عشرة مليارات دولار على الأقل سنويا للاستعداد للجوائح.

وبدأ انتشار كوفيد-19 في الصين في أواخر 2019. وأنتجت لقاحات مقاومة للفيروس في وقت قياسي.

وقالت غيلبرت إن الزوائد البروتينية التي يحتوي عليها المتحور أوميكرون معروف أنها تزيد من انتقال العدوى.

وأضافت “هناك تغيرات إضافية قد تعني أن الأجسام المضادة التي يتيحها اللقاح أو الإصابة السابقة بسلالة أخرى قد تكون أقل فاعلية في منع الإصابة بأوميكرون.. وحتى نعرف المزيد يتعين علينا الحذر واتخاذ خطوات لإبطاء انتشار هذا المتحور”.