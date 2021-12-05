لا تصدّق خرافة (الدايت).. المشروبات الغازيّة تصيب دماغك بالشيخوخة

أظهرت دراسة نشرتها مجلة (ألزهايمر آند ديمنتيا) أن تناول المشروبات المُحلّاة بالسكّر -مثل الغازيّة- مرتبط بأعراض الشيخوخة في الدماغ.

ولم يكن الأشخاص الذين تناولوا 6 أكواب فقط هم مَن لاحظوا آثارًا واضحة من استهلاكهم للمشروبات، إذ تأثّر مَن يتناولون الكمّيات القليلة منها أيضًا.

وأفاد الباحثون في الدراسة، بعد مراجعة نتائج الاختبارات النفسية والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) للمشاركين، أن أولئك الذين تناولوا واحدًا فقط من المشروبات المُحلّاة بالسكّر يوميًا لديهم مؤشرات أكثر وضوحًا لشيخوخة الدماغ، مقارنة بنظرائهم الذين شربوا كمّية أقل من السكّريات.

المشروبات الغازية تفاقم الإصابة بالسكري (وكالة الأناضول)

وأوضح مؤلفو الدراسة أن “ارتفاع استهلاك المشروبات السكّرية كان مرتبطًا بصغر حجم الدماغ الكلي، وضعف الذاكرة العرضية، وصغر حجم الحُصين”، وكلّها من الأعراض المعروفة لمرض ألزهايمر.

وجد مؤلفو الدراسة أن شرب واحد أو اثنين من المشروبات الغازيّة يوميًّا يجعل الدماغ يُصاب بالشيخوخة بمعدّل 1.6 سنة من حيث فقدان حجم الدماغ الكلّي، و5.8 سنة من شيخوخة الدماغ من حيث الذاكرة المنطقية وتأخر الاسترجاع مقارنة بالأفراد الذين لم يشربوا المشروبات المُحلّاة.

أما بالنسبة لأولئك الذين شربوا أكثر من مشروبين يوميًّا، كان فقدان حجم الدماغ يعادل عامين من شيخوخته، وعادل تأخّر الذاكرة المنطقية 11 سنة من شيخوخة الدماغ مقارنة بأولئك الذين امتنعوا عن المشروبات السكّرية تمامًا.

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وكشفت دراسة كانت مجلة (ستروك) قد نشرتها عام 2017، أن “استهلاك المشروبات الغازيّة المُحلّاة صناعيًا مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرَف”، وذلك بعد تجربة أجراها الباحثون على 2888 مشاركًا في “دراسة فرامنغهام للقلب”.

وأوضحت الدراسة أن المشروبات الغازيّة التي لا تحتوي علي سكّر (الدايت) أيضًا مُضرّة بصحة دماغك.

وتحتوي المشروبات الغازيّة على كمّيات كبيرة من السكّر المُكرّر، فعلبة الصودا العادية 330 ملليترًا تحتوي على 8 ملاعق من السكّر أي إنها توازي الحصة القصوى المسموح بها للفرد خلال اليوم. لذا فإن التقليل من المشروبات الغازيّة واستبدال الماء فقط بها، أو الماء المخلوط بعصير الفاكهة، يُعَدُّ خيارًا مثاليًّا.