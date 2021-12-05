خوفا من متحور “أوميكرون”.. ما هي خطة الصين للحفاظ على صفر إصابات بكورونا؟

كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عن خطة الصين للحفاظ على ما أسمته (نهج صفر إصابات بفيروس كورونا) لاسيما في ظل ظهور المتحور الجديد من الفيروس (أوميكرون) الذي بدأ في إثارة ذعر عالمي.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، الأحد، إن “السائحين الصينيين لن يعودوا قريبا” إلى أي من الدول التي كانت تنتظر الترحيب بهم لإنعاش القطاع السياحي بينما فتحت الكثير من دول أوربا وآسيا أبوابها أمام السائحين من كافة دول العالم.

وأوضحت نيويورك تايمز أن السلطات الصينية أعلنت أنه كجزء من جهودها للحفاظ على نهج صفر إصابات بكورونا “ستبقى الرحلات الجوية الدولية عند معدل 2.2% مع فرض حجر صحي لمدة 14 يوما على جميع الوافدين إلى البلاد”.

وأشارت إلى أن السلطات الصينية “توقفت تماما منذ أغسطس/آب الماضي عن إصدار أي جوازات سفر جديدة” في محاولة لتقيّد حركة مواطنيها خارج الدولة.

سائحون صينيون أمام سفينة سياحية متوجهة إلى كوريا الجنوبية (نيويورك تايمز)

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن هذا النهج يتضمن أيضا “تلال” من المستندات الورقية واختبارات الكشف عن فيروس كورونا لمن يرغب من المواطنين أو المقيمين في العودة إلى الصين.

وكشفت الصحيفة أن السياسات الصينية من أجل الحفاظ على وضع صفر كورونا تسببت في شلل تام لقطاع السياحة في عدد من الدول الآسيوية على وجه الخصوص.

ولفتت إلى توقف الأسواق عن العمل في العاصمة التايلاندية بانكوك إضافة إلى تسريح عدد من المرشدين السياحيين في العاصمتين الأوربيتين باريس وروما حيث كانتا من أهم الوجهات السياحية للسائحين الصينيين في فصل الشتاء خارج القارة الآسيوية.

وقالت نيويورك تايمز إن الغياب الطويل للسائحين الصينيين عن هذه الوجهات السياحية “سيجعل من غير المرجح أن تعود عائدات السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة قريبًا”.

ونقلت عن خبراء في مجال السياحة قولهم إن الأمر “قد يستغرق ما يصل إلى عامين” حتى تعيد الصين فتح أبوابها بالكامل أمام مواطنيها للسياحة الخارجية.

وحسب نيويورك تايمز، أنفق السائحون الصينيون ما يقرب من 260 مليار دولار أمريكي في عام 2019 على السياحية الخارجية متجاوزين جميع الجنسيات الأخرى.

ونوهت إلى أن السائح الصيني هو المصدر الأول للعائدات السياحية في عدد من المدن الكبرى بقارة آسيا.

يشار إلى أن رصد متحور أوميكرون دفع العديد من البلدان إلى إعادة فرض قيود السفر أو منع السفر.