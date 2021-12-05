باحث شارك في اكتشاف المتحوّر الجديد من كورونا: أوميكرون تطوّر على مدى أشهر

رجّح باحث شارك في اكتشاف (أوميكرون) أن تكون سلالة المتحوّر الجديد من فيروس كورونا -الذي اكتُشِف مؤخرًا- موجودة منذ مدّة طويلة.

وقال (فولفجانج بريسر) من جامعة (ستيلينبوش) بالقرب من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، وهو عضو بفريق الأبحاث الذي اكتشف السلالة “وفقًا لمعرفتنا الحاليّة، فإن شكلًا أوّليًّا من (أوميكرون) تطوّر كفيروس منفصل حتى قبل ظهور المتحوّرَيْن ألفا ودلتا”.

وأوضح بريسر أن هذا المتحوّر من فيروس كورونا ربّما تطوّر على مدى أشهر دون جذب الانتباه، مضيفًا “السؤال هو: لماذا ظل (أوميكرون) مختفيًا لمدّة طويلة ولم يبدأ في الظهور سوى الآن؟ هل كان لا يزال هناك طفرة أو طفرتان مفقودتان ليتمكّن من الانتشار بسرعة؟”.

وأضاف بريسر “هناك عدد كبير من الحالات التي تتطلّب دخول المستشفيات بين الأطفال في جنوب أفريقيا، جميعهم غير مُلقّحين بالفعل”.

ويرجع أقدم دليل معروف على السلالة حتى الآن إلى النصف الأوّل من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وطبقًا للمركز الأوربي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، فإن أوميكرون قد يكون السلالة المهيمنة، في غضون بضعة أشهر.

وأشارت السلطات الصحية مؤخّرًا إلى أنه بينما لا يزال هناك حالة من عدم اليقين، بشأن قابلية السلالة للانتقال وخطورة العدوى والتأثير المحتمل على الخلايا المناعية، فإن بيانات أوّلية تشير إلى أن تلك السلالة هي السائدة حاليًّا في أوربا.

وتصنّف منظمة الصحة العالمية أوميكرون بأنه “مثير للقلق”.