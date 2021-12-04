دراسة: آلاف الأشخاص يعانون من مشاكل في القلب جراء “توتر” كورونا.. إليك التفاصيل

أفادت دراسة أجراها طبيبان بريطانيان بأن ما يصل إلى 300 ألف شخص في المملكة المتحة يواجهون مشاكل قلبية نتيجة ما أسمياه “توتر ما بعد جائحة كورونا”.

وقال الطبيبان في نتائج نشرتها صحيفة (إيفننغ ستاندر) البريطانية إن 300 ألف شخص في المملكة المتحدة يواجهون أمراضا مرتبطة بالقلب بسبب اضطرابات ما بعد الجائحة.

يزعم الأطباء في المملكة المتحدة الآن أن ما يصل إلى 300000 شخص يعانون من أمراض مرتبطة بالقلب بسبب "اضطراب الكرب التالي للوباء". https://t.co/UYLDE3utwP — Intel (@A_10B1) December 4, 2021

وأوضحا أن الجائحة تسببت في زيادة بنسبة 4.5% في حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على الصعيد الوطني بسبب تأثيرات اضطراب ما بعد الصدمة.

وأشارا إلى تعرض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاما للخطر على خلفية الأسباب ذاتها.

وقال مارك راينز وهو كبير المعالجين النفسيين السابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة إن ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص في بريطانيا يعانون بالفعل من التوتر والقلق الناجمين عن تأثيرات جائحة كورونا.

وأعرب راينز عن خشيته من ارتفاع مشكلات الصحة البدنية لدى الأشخاص فيما يتعلق بقصور القلب لاسيما إذا لم يتم اكتشاف وتشخيص هذه الحالات مبكرا.

“Post-pandemic stress disorder” causing 300,000 people to have the same *heart problems* isn’t even a remotely good lie. And yet I still know people will believe it. — VeritasVital (@VeritasVital) December 4, 2021

وأضاف “مشكلات جائحة كورونا حقيقية وتوجد على نطاق واسع للغاية وبالإضافة إلى جميع المشكلات الصحية البدنية المرتبطة بها هناك المشكلات النفسية المرتبطة بصحة القلب”.

وتشير الأبحاث إلى أن المرضى الذين يعانون من أعراض الاكتئاب معرضون بنسبة 64% لخطر الإصابة بمرض الشريان التاجي و59% أكثرعرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل مثل النوبة القلبية أو الموت القلبي.

وتمثل أمراض القلب والدورة الدموية ربع الوفيات في المملكة المتحدة أي ما يعادل أكثر من 160 ألف حالة وفاة كل عام، حسب المصدر ذاته.

جدير بالذكر أن نحو 7.6 مليون شخص يعانون من أمراض القلب أو الدورة الدموية في المملكة المتحدة.