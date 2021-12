دراسة: آلاف الأشخاص يعانون من مشاكل في القلب جراء “توتر” كورونا.. إليك التفاصيل

أفادت دراسة أجراها طبيبان بريطانيان بأن ما يصل إلى 300 ألف شخص في المملكة المتحة يواجهون مشاكل قلبية نتيجة ما أسمياه “توتر ما بعد جائحة كورونا”.

وقال الطبيبان في نتائج نشرتها صحيفة (إيفننغ ستاندر) البريطانية إن 300 ألف شخص في المملكة المتحدة يواجهون أمراضا مرتبطة بالقلب بسبب اضطرابات ما بعد الجائحة.

وأوضحا أن الجائحة تسببت في زيادة بنسبة 4.5% في حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على الصعيد الوطني بسبب تأثيرات اضطراب ما بعد الصدمة.

وأشارا إلى تعرض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاما للخطر على خلفية الأسباب ذاتها.

وقال مارك راينز وهو كبير المعالجين النفسيين السابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة إن ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص في بريطانيا يعانون بالفعل من التوتر والقلق الناجمين عن تأثيرات جائحة كورونا.

وأعرب راينز عن خشيته من ارتفاع مشكلات الصحة البدنية لدى الأشخاص فيما يتعلق بقصور القلب لاسيما إذا لم يتم اكتشاف وتشخيص هذه الحالات مبكرا.

“Post-pandemic stress disorder” causing 300,000 people to have the same *heart problems* isn’t even a remotely good lie.

And yet I still know people will believe it.

— VeritasVital (@VeritasVital) December 4, 2021