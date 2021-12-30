نائب وزير الصحة التركي لـ”مع الحكيم”: هكذا جهزنا أنفسنا للجائحة منذ 20 عاما (فيديو)

أعلن نائب وزير الصحة التركي الدكتور شعيب برنجي أن تركيا “استعدت للجائحة منذ 20 عامًا باتباع استراتيجية التحضيرات المسبقة وكفاءة النظام الصحي”.

جاء ذلك في لقاء للمسؤول التركي مع برنامج (مع الحكيم) بث على قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء.

وتقلد شعيب عدة مناصب في القطاع الصحي التركي وهو المسؤول عن مشروع التحول الرقمي في النظام الصحي بتركيا والحاصل على عدة شهادات في إدارة مؤسسات الرعاية الصحية وريادة الأعمال وتطوير النظم الصحية.

وقال للجزيرة مباشر “لقد جهزنا أنفسنا للجائحة منذ عشرين سنة وعلى مدار الأعوام الأخيرة تضاعفت أعداد سيارات الإسعاف ومروحيات نقل المرضى وأحدث الأجهزة الطبية فضلًا عن زيادة عدد الكوادر الطبية من ذوي الخبرات”.

وأرجع شعيب عدم لجوء تركيا إلى تشديد تدابير الإغلاق أو إجراءات منع السفر أو حظر دخول الأجانب مع انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) إلى “ثقة النظام الصحي التركي في القدرة على التعامل مع المتحور واحتوائه واستيعاب أكبر عدد من السياح”.

وأضاف أن استراتيجية الحكومة التركية مع الجائحة والمتحور الجديد “تدل أيضًا على قوة الإقتصاد التركي وقدرته على مواجهة الأزمات بأكثر من مليون ونصف عامل في القطاع الطبي”.

وفي السياق، أشار الوزير التركي في حديثه للجزيرة مباشر إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة لمحاولة احتواء الأزمة لافتًا إلى أنه من أهم هذه الإنجازات” بناء مستشفيين في 45 يومًا فقط تمت إضافتهما إلى عدد المشافي الكبير في الدولة”.

وأوضح أن الركائز التي أسست النظام الصحي الحديث في تركيا هي “رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة عدد المشافي بالإضافة إلى زيادة الموارد البشرية من الأطباء وطواقم التمريض والقابلات فضلا عن التحول الرقمي الذي بدأ منذ عام 2014”.

وتابع المسؤول التركي “عند جمع كل هذه الركائز تحت سقف واحد تحصل على نظام صحي قوي الركائز”.

ولفتت تركيا الأنظار إليها، في الآونة الأخيرة، بعدم تشديد الإغلاق كما أنها كانت من أوائل الدول التي أعادت الفتح في ظل جائحة كورونا العالمية.

واستقبلت تركيا بالفعل، خلال الصيف الماضي، ملايين السياح من أنحاء العالم وهو ما كان محل انتقاد من بعض المعارضين.

بيد أن تركيا -ووفقًا لمجلس السياحة الصحية التركي (THTC)- تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث عدد المرضى الذين تقدم لهم الرعاية الصحية والمرتبة الثالثة من ناحية الإيرادات.

ويعمل المجلس لتحقيق رؤيته بأن تكون تركيا الوجهة الأولى عالميًا في مجال السياحة العلاجية بحلول عام 2023 وتحقيق إيرادات بقيمة 20 مليار دولار أمريكي بتشغيل 22 مدينة طبية لاستيعاب أكثر من مليوني زائر.