توركوفاك.. لقاح تركي “واعد” مضاد لكورونا وأول جرعة لوزير الصحة (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا نجحت في إنتاج لقاح (توركوفاك) المضاد لكوفيد-19، لتنضم تركيا إلى نادي الدول الـ 9 المنتجة للقاحات.

وبهذا الشأن، صرح نائب وزير الصحة التركي الدكتور شعيب برنجي في لقاء خاص ببرنامج (مع الحكيم) أن اللقاح الجديد (توركوفاك) هو إنتاج تركي خالص بنسبة 100%.

وأوضح برنجي للجزيرة مباشر، أن اللقاح واعد فهو بتقنية حديثة مضادة لكورونا ويعطي فاعلية كبيرة مقارنة باللقاحات الموجودة في الأسواق حاليًا، كما أكد عدم ظهور أي أعراض جانبية على المتطوعين حتى الآن.

وأعلن برنجي عن انتهاء مراحل تجارب اللقاح وبدء الإنتاج لتنفيذ خطة التوزيع محليًا ودوليًا لبقية دول العالم.

من جانبها، صرحت وزارة الصحة التركية توافر لقاح (توركوفاك) المحلي للتطعيم بدءًا من اليوم الخميس، وذلك بعد حصول اللقاح على رخصة الاستخدام الأسبوع الماضي.

وكانت الجرعة الأولى من نصيب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الذي تلقى الجرعة المعززة بلقاح (توركوفاك) خلال زيارته إلى المدينة الطبية في أنقرة، والتي أعلن فيها عن توافر اللقاح التركي في المدن الطبية للتطعيم.

يشار إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا في تركيا بلغ 130 مليون جرعة وتلقى 52 مليون شخص الجرعة الثانية، وأكثر من 17 مليون شخص في تركيا تلقوا الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا، كما تلقى 4 ملايين الجرعة الرابعة، وفقًا لتصريحات نائب وزير الصحة.