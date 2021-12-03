إذا كان مزاجك سيّئًا.. هل يحق لك “إجازة نفسية” من العمل؟ (فيديو)

تساءل برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر إن كان يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية نفسية، بينما يمكن ذلك في حال معاناته وعكة عضوية.

يمنح الطبيب النفسي للمريض إجازة مرضية في بعض الحالات، لكن من غير الوارد أن يفعل ذلك في حالات التوتر أو القلق والضغط العصبي.

وأكدت جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن التوتر النفسي يقلّل من الأداء الوظيفي ويستحق إجازة، لتأثيره على الإدراك العقلي، وهي الطريقة المُثلى لتحسين سير العمل على المدى البعيد.

وذهب خبراء إلى أن توقف الإنسان مؤقتًا عن الروتين الذي اعتاده يقلّل من الإرهاق والضغط المؤدّي إلى الاصطدام مع الآخرين.

وينصح متخصّصون بممارسة الاسترخاء والتأمل بين حين وآخر، أو القيام ببعض التمارين الرياضية خارج ساعات العمل للذين لم يحصلوا على إجازات.

الإجازة تقلل من الإرهاق والضغط المؤدي إلى الاصطدام مع الآخرين (غيتي)

إجازة المزاج السيّئ

ويمكن للموظف في بعض الدول الأوربية وبريطانيا والخليج، الحصول على إجازة بعد عرضه على اختصاصي نفسي، أما في الدول العربية فتُمنح إجازة الراحة النفسية في حالة وفاة أحد أقرباء الموظف من الدرجة الأولى فقط.

واستضاف (مع الحكيم) أحمد العوضي من الكلية البريطانية الملكية للأطباء النفسيين ومدير مركز “لا تحزن” في لندن، الذي أوضح أن المرض أو الإرهاق النفسي لا يختلف عن العضوي.

وقال العوضي إن من أبرز تأثيرات المرض النفسي التأثير على الوظيفة.

وأوضح أن للعقل البشري 3 وظائف أساسية، هي التفكير والقدرة على العمل وبناء علاقات إنسانية، مضيفًا أن تأثر إحدى هذه القدرات يُعّدُّ إشارة إلى أن العقل لا يقوم بوظيفته بشكل صحيح.

التوتر النفسي يقلل من الأداء الوظيفي ويستحق إجازة (غيتي)

المرض والاضطراب

وأضاف العوضي أن استمرار المزاج السيّئ لفترات هو اضطراب نفسي مؤقت قد لا يصل إلى مرحلة المرض، لكنه يستوجب إجازة من العمل حتى وإن لم يراجع الموظف الطبيب.

وأفاد بأن الاضطرابات النفسية التي تتحوّل إلى مرض لا تختلف عن المرض العضوي، وأن منظمة العمل الدولية تُلزم بإجازة مرضية في كل أنواع المرض.

ولم ينفِ الاختصاصي النفسي المصري في بريطانيا وجود صعوبة في تطبيق هذه القوانين على الأرض، خصوصًا في حالة الاضطراب النفسي الذي لم يبلغ حد المرض.

منظمة العمل الدولية تُلزم بإجازة مرضية في حال الإصابة باضطراب نفسي (أرشيفية)

وأوضح العوضي أن الأمر في أوربا قد يكون أسهل من الدول العربية مع تصديقها على اتفاقية منظمة العمل، مشيرًا إلى أن الموظف في بريطانيا يحصل على إجازة مرضية قد تصل إلى 7 أيام لإصابته باضطراب نفسي.

وفي استطلاع للرأي أجراه برنامج (مع الحكيم) والجزيرة مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة 7 آلاف شخص، قال ما يزيد على 85% منهم إن الإجازة المرضية بسبب الاضطرابات النفسية يجب تطبيقها في الدول العربية.