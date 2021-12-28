الهند تسمح باستخدام أقراص لعلاج كورونا.. ومنظمة الصحة: لم نحقق هدفنا لهذا السبب

أعلن وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا، اليوم الثلاثاء، الموافقة على لقاحين وعقار مضاد لفيروس كورونا لتعزيز مواجهة الجائحة.

ومنحت الحكومة الموافقة على الاستخدام الطارئ لأقراص (مولنوبيرافير) التي تصنعها شركة ميرك، بجانب لقاحَي (كوفوفاكس) الذي طوره معهد سيروم و(كوربيفاكس) الذي طورته شركة بيولوجيكال إي.

وأضاف الوزير أن 13 شركة ستقوم بتصنيع أقراص مولنوبيرافير في الهند، على أن يقتصر استخدامه على الحالات الطارئة لعلاج البالغين المصابين بفيروس كورونا.

ويُعد كوربيفاكس أول لقاح وحدة بروتين فرعية، تم تطويره محليًّا بشركة بيولوجيكال إي ومقرها حيدر آباد، وسيقوم معهد سيروم -ومقره بوني- بتصنيع لقاح الجسيمات النانونية كوفوفاكس.

ويخشى المسؤولون الهنود احتمال اندلاع موجة إصابات ثالثة بسبب المتحور أوميكرون.

وارتفعت حالات الإصابة بالمتحور الجديد إلى أكثر من 650 في 21 ولاية، وفقا لإحصاءات رسمية، وأعلنت ولايات هندية اتخاذ خطوات للحد من التجمعات، وأخرى لتخفيض الإصابات.

وكانت الهند (أكثر من مليار و300 مليون نسمة) قد عززت حملتها للتطعيم خلال الأشهر الأخيرة، وقامت حتى الآن بتطعيم 61% من تعداد البالغين (أكثر من 900 مليون نسمة) بصورة كاملة، في حين حصل 90% على الجرعة الأولى من اللقاح.

عقار مولنوبيرافير طوره مختبر ميرك الأمريكي للعلاج من مضاعفات كورونا (رويترز)

لن تستطيع تحقيق هدفها

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها لن تستطيع تحقيق هدفها بتطعيم 40% من سكان كل دولة ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام، حيث ظهر نقص التطعيم واضحًا في أفريقيا.

ومن بين الدول الـ194 الأعضاء بالمنظمة لن تحقق نحو نصفها هذا الهدف، وفي نحو 40 دولة لم يتم تطعيم حتى 10% من تعداد سكانها.

وقالت المنظمة إن سبب عدم تحقيق الهدف هو اكتناز اللقاحات، خاصة بين حفنة من الدول الغربية الغنية التي تقوم بالفعل بتوزيع جرعات تعزيزية.

وتم توزيع أكثر من 8 مليارات و600 مليون جرعة لقاح في أنحاء العالم حتى اليوم الثلاثاء، لكن معظمها في الدول الغنية التي لديها الموارد لتأمين تعاقداتها مع الشركات المصنعة للقاحات.

وتعتمد عشرات الدول على الإمدادات من برنامج كوفاكس الأممي لمشاركة اللقاحات، الذي يهدف إلى وصول اللقاحات للدول الأقل دخلًا.

وتواجه الدول الغنية انتقادات لعدم بذلها ما يكفي لدعم عدالة اللقاحات عالميًّا عبر كوفاكس.

ورسمت البيانات صورة قاتمة للوضع، حيث قالت المنظمة إنه في الوقت الذي تم فيه توزيع نحو 171 جرعة لقاح لكل 100 شخص في ألمانيا، جرى توزيع أقل من 2.7 جرعة في مدغشقر، و0.32 بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

رجل إيطالي يستخدم ذراعًا من السيليكون للحصول على شهادة التطعيم ضد كورونا دون تلقي اللقاح (مواقع)

أمريكا تخفض مدة الحجر

وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية، أمس الإثنين، تخفيض مدة الحجر الصحي للمصابين بكورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض إلى النصف، بهدف الحد من الاضطرابات -خصوصًا في قطاع الطيران- الناجمة عن زيادة عدد الإصابات.

جاء ذلك بهدف السماح لعدد أكبر من الأشخاص بالعودة إلى العمل بشكل أسرع، وبالتالي تجنب حالات النقص في الأيدي العاملة، وخفضت مدة الحجر من 10 إلى 5 أيام، كما خفضت مدة الحجر الصحي للمخالطين للمصابين.

الصين تسجل 209 إصابات جديدة

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 209 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الإثنين، نزولًا من 200 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 182 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا، مقارنة مع 162 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي شمال غربي البلاد.

بريطانيا تتراجع عن حاجز 100 ألف

وسجلت بريطانيا 98 ألفًا و815 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الاثنين، بجانب 143 وفاة.

وبلغت الإصابات الجديدة ذروتها في 24 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بتسجيل أكثر من 122 ألف إصابة بسبب المتحور أوميكرون سريع الانتشار.