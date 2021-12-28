احتفاء واسع بقدرة طبيب مصري على علاج تحدّب العمود الفقري في 7 ساعات

شهد موقع فيسبوك احتفاء واسعا بالطبيب المصري هاني عبد الجواد -خريج جامعة الأزهر واستشاري جراحة العمود الفقري للكبار والصغار- الذي عدّه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي سببا في تمتع كثير من الأشخاص بحياة طبيعية.

ويعرف الطبيب المتخصص في جراحات العمود الفقري ومعالجة التحدب والإعوجاج بقدرته على إنجاز واحدة من أكثر العمليات الجراحية خطورة على وجه الأرض في ساعات معدودة، إذ تمكّن من إجراء أول عملية معالجة تحدب في العمود الفقري من نوعها في مصر عام 2018 في 7 ساعات فقط.

وذكرت صحيفة إيجيبت إندبندت، آنذاك، أن المريضة كانت تبلغ من العمر 23 عاما وكانت تعاني من حدب في الظهر بنحو 110 درجة.

وتداول ناشطون على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، منشورات مؤثرة للطبيب تظهر الفرق الكبير الذي أحدثه علمه وتفوقه الدراسي في تغيير حياة شباب وشابات وحتى كبار في السن عاشوا سنوات طويلة بمشاكل واضحة وخطيرة في عمودهم الفقري.

وكانت من أبرز المنشورات المتداولة على فيسبوك تلك التي تحدث فيها الطبيب عبد الجواد عن الطفلة “هنا” وعدم قدرته على نسيان عملياتها الجراحية والتطور الكبير الذي طرأ على حالتها فور إتمام العملية.

وكتب “ستظل الطفلة هنا في ذاكرتي كأحد أهم إنجازاتي. فات (مضت) سنة علي عملية هنا ولسه مش مصدق إللي حصلها. مش مصدق أصلا إزاي أخدت القرار أني أعملها عمليه بحجم الخطوره دي”.

وأضاف “هنا أصبحت إنسانة أخرى بعد إحدى أخطر جراحات إعوجاج وتحدب العمود الفقري علي وجه الأرض”.

وأردف “علموا أولادكم أن هذا ما قد يفعله العلم من تغيير في حياة إنسان”.

وكشف الطبيب المصري أيضا عن حالة طفل يدعى معاذ منحه حياة جديدة بفضل علمه.

وقال على فيسبوك “نعم هو هو معاذ ولكنها حياه جديدة من كل الجوانب. معاذ زارني النهاردة (اليوم) وأبهرني جامد و دي صور قبل (العملية) والنهاردة بعد ١٠ شهور من تصليح إعوجاج و تحدب خطير بالعمود الفقري”.

واستقبل ناشطون على فيسبوك الإنجاز “العلمي والإنساني” للطبيب عبد الجواد بكثير من الفخر والامتنان والإشادة بعلم الطبيب.

ووصف مستخدمو فيسبوك عبد الجواد بأنه “أشطر دكتور” وطالبه البعض بمشاركة علمه مع صغار الأطباء وطلبة كليات الطب ليستفيدوا منه.

وفي السياق، أعرب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الذي يعانون مشاكل في العمود الفقري عن أملهم في الحصول على رعاية وجراحة طبية بأنامل الطبيب عبد الجواد.

احد احلامي اني اقابل دكتور هاني عبد الجواد واتكلم معاه في حالتي والله، من كتر ما بشوف اد ايه بيعمل عمليات صعبه اوي وناجحه جدا فاتمتي في يوم أقابله بجد. — LOLLIPOP 🍭 (@sefo_yara) December 6, 2021

أخطر الجراحات على وجه الأرض

تعد جراحات العمود الفقري من أخطر العمليات الجراحية وأكثرها تعقيدا، وكما هو متعارف عليه فإن مخاطر عمليات العمود الفقري ترتبط بشكل رئيسي بالأعصاب والحبل الشوكي والقرب منها عند إجراء العملية ما يتطلب دقة ومهارة عالية للجراح.

وتشير الدراسات إلى أن معظم عمليات اعوجاج العمود الفقري تكون ذات هدف وغاية تجميلية وهذا يعني أنه من غير المتوقع وجود أي اضطرابات صحية خطيرة فى معظم الحالات إلا في حالات الإعوجاج التي تزيد عن 100 درجة.

وأوضحت الأبحاث أن زيادة الاعوجاج عن 100 درجة قد تؤدى إلى انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع للفرد.

ولا يلجأ الأطباء إلى الجراحة كحل لعلاج مشكلات الظهر إلا بعد فشل خيارات العلاج الأخرى من علاج طبيعي ومشدات وتمارين رياضية وتغيير في نمط حياة المريض.

لكن بعض الحالات التي قد تتطلب إجراء عمليات العمود الفقري وفي الغالب تكون تلك الحالات التي يحدث فيها ضغط على النخاع الشوكي أو أحد الجذور العصبية.