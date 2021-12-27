هل ينتشر (أوميكرون) في أوربا أكثر من أفريقيا؟ مع الحكيم يجيب (فيديو)

ناقش برنامج (مع الحكيم) على قناة الجزيرة مباشر رصد أعداد كبيرة من الإصابات بمتحور أوميكرون في أوربا، في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن أرقام منخفضة في أفريقيا بالرغم من اكتشافه بها.

وقالت علياء أبوكيوان الباحثة في البيولوجيا الجزيئية إنه لا يجب المقارنة بين أعداد الإصابات في دول القارتين.

وأوضحت أن هذا يرجع إلى عدة أسباب، منها عدم وجود أرقام وبيانات حقيقية بشأن أعداد الإصابات بالمتحور في دول أفريقيا مثلما هو الحال في الدول الأوربية.

وأضافت علياء أن اعداد الفحوصات التي تجرى في أوربا أكثر بكثير جدا من تلك التي تجرى في أفريقيا، لذا توجد نسبة تتبع عالية لأعداد الإصابات.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الذين تلقوا اللقاح في الدول الأوربية مقارنة بأعداد الذين تلقوا اللقاح في قارة أفريقيا.

#أوميكرون لم ينتشر في افريقيا بالرغم من ظهوره بها ويكتسح #اوروبا .. فما السبب؟!

– تعرف مع د. علياء أبوكيوان باحثة في البيولوجيا الجزيئية#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/L1BYPRyLtb — مع الحكيم (@m3alhakim) December 26, 2021

وسجلت عدة دول أوربية ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5 ملايين و395 ألف شخص منذ الإعلان عن ظهوره نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتسجل أوربا حاليا أعلى عدد من الوفيات في العالم بنسبة 53% من الإجمالي العالمي في الأيام السبعة الماضية، تليها منطقة الولايات المتحدة الأميركية/كندا بنسبة 22%.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة المعلنة رسميا، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بفيروس كورونا.