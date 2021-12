دراسة: فعالية الجرعة الثالثة من فايزر تنخفض بعد 10 أسابيع

كشفت دراسة حديثة أجرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن فعالية الجرعة المعززة من لقاح فايزر ستنخفض إلى 45٪ بعد 10 أسابيع من أخذها.

جاء ذلك في الوقت الذي تحاول فيه المملكة المتحدة تسريع حملة اللقاح في مواجهة انتشار متغير أوميكرون الذي ينتشر بوتيرة سريعة ويقوض فعالية اللقاحات.

وأشارت وكالة الصحة البريطانية، نهاية الأسبوع الماضي، في تحليل -يقصد به توخي الحذر- أن فعالية الجرعة الثالثة (أو الجرعة المعززة) تنخفض بعد ما يقرب من 10 أسابيع من الحقن.

وأوضحت الدراسة البريطانية أن جدول التطعيم بثلاث جرعات الذي يتم إجراؤه بجرعات فايزر-بيونتك يمنح حماية بنسبة 70٪ ضد أشكال أعراض فيروس كورونا المرتبطة بمتغير أوميكرون.

واستطردت أن هذه المناعة تتضاءل بسرعة وأنها تمنح الحماية بنسبة 45٪ فقط بعد 10 أسابيع حسب معطيات الدراسة.

وقالت وكالة الأمن الصحي إن الوضع يختلف بالنسبة للمرضى الذين تلقوا جرعات من مختبرات أخرى أو “خليط” موضحة أن من حصلوا على لقاح أسترازنيكا أولاً، ثم موديرنا أو فايزر-بيونتك المعززة، ستكون الحماية بعد 10 أسابيع 45٪ و35٪ على التوالي.

وأفادت أن الذين تلقوا أولاً جرعتين من لقاح فايزر-بيونتك قبل الحصول على جرعة معززة من مختبر مودرنا -وهو جدول التلقيح الذي تم اتباعه في فرنسا للأشخاص فوق سن 30 أكثر تحصينا، إذ يحافظ اللقاح على فعاليته بين 70 و75٪ بعد 10 أسابيع.

New from today's @UKHSA report is the finding that Omicron has faster vaccine effectiveness waning vs symptomatic infection than Delta (N for Moderna small)https://t.co/viVjY37rNQ which is a replication of what has been seen in Israel @BarakRaveh pic.twitter.com/ynNM0DlRkv

— Eric Topol (@EricTopol) December 23, 2021