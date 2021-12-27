دراسة: فعالية الجرعة الثالثة من فايزر تنخفض بعد 10 أسابيع

كشفت دراسة حديثة أجرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن فعالية الجرعة المعززة من لقاح فايزر ستنخفض إلى 45٪ بعد 10 أسابيع من أخذها.

جاء ذلك في الوقت الذي تحاول فيه المملكة المتحدة تسريع حملة اللقاح في مواجهة انتشار متغير أوميكرون الذي ينتشر بوتيرة سريعة ويقوض فعالية اللقاحات.

وأشارت وكالة الصحة البريطانية، نهاية الأسبوع الماضي، في تحليل -يقصد به توخي الحذر- أن فعالية الجرعة الثالثة (أو الجرعة المعززة) تنخفض بعد ما يقرب من 10 أسابيع من الحقن.

🇩🇰 🤔 confirmation of *negative effectiveness* of mRNA vaccines against omicron >90 days after 2 doses: https://t.co/Y2meq7KoND pic.twitter.com/lEBgPWXs8B — Ramin Farzaneh-Far MD (@rfsquared) December 23, 2021

وأوضحت الدراسة البريطانية أن جدول التطعيم بثلاث جرعات الذي يتم إجراؤه بجرعات فايزر-بيونتك يمنح حماية بنسبة 70٪ ضد أشكال أعراض فيروس كورونا المرتبطة بمتغير أوميكرون.

واستطردت أن هذه المناعة تتضاءل بسرعة وأنها تمنح الحماية بنسبة 45٪ فقط بعد 10 أسابيع حسب معطيات الدراسة.

وقالت وكالة الأمن الصحي إن الوضع يختلف بالنسبة للمرضى الذين تلقوا جرعات من مختبرات أخرى أو “خليط” موضحة أن من حصلوا على لقاح أسترازنيكا أولاً، ثم موديرنا أو فايزر-بيونتك المعززة، ستكون الحماية بعد 10 أسابيع 45٪ و35٪ على التوالي.

وأفادت أن الذين تلقوا أولاً جرعتين من لقاح فايزر-بيونتك قبل الحصول على جرعة معززة من مختبر مودرنا -وهو جدول التلقيح الذي تم اتباعه في فرنسا للأشخاص فوق سن 30 أكثر تحصينا، إذ يحافظ اللقاح على فعاليته بين 70 و75٪ بعد 10 أسابيع.

New from today's @UKHSA report is the finding that Omicron has faster vaccine effectiveness waning vs symptomatic infection than Delta (N for Moderna small)https://t.co/viVjY37rNQ which is a replication of what has been seen in Israel @BarakRaveh pic.twitter.com/ynNM0DlRkv — Eric Topol (@EricTopol) December 23, 2021

تفتقر للدقة

وأكدت وكالة الصحة البريطانية على ضرورة فحص نتائج هذه الدراسة بحذر، مشيرة إلى أن العينة التي تم فحصها في الدراسة تتألف من 147 ألفا و587 حالة من متغير دلتا، و68 ألفا و489 حالة من متغير أوميكرون.

وتنضاف هذه النتائج إلى مجموعة الدراسات التي نشرت في الأسابيع الأخيرة والتي تثير التساؤل حول نجاعة اللقاح ضد المتحور.

الجرعات المعززة توفر حماية 70-75% من الأعراض الخفيفة لأوميكرون (غيتي)

ووفقًا لتحليل بيانات صدر يوم 14 ديسمبر/كانون الأول، من مجموعة التأمين الصحي في جنوب أفريقيا، فإن الحماية من المتغير الجديد ستنخفض بمرور الوقت لتصل إلى 30٪ بموجب مخطط تم إنتاجه بجرعتين (فقط) من لقاح فايزر-بيونتك.

ووجدت هذه الدراسة فاعلية ضد الأشكال الخطيرة (70٪) وهو مدعوم بالتحليل الذي نشرته وكالة الأمن الصحي البريطانية، والذي يقدر أن الأشخاص المصابين بأوميكرون تقل احتمالية دخولهم إلى المستشفى بنسبة تتراوح بين 50 و70٪.

وختمت الوكالة بالقول: “يظل التحليل غير مؤكد إلى حد كبير بسبب قلة عدد المرضى المتأثرين بأوميكرون الموجودين حاليًا في المستشفى، واستحالة قياسهم جميعًا بشكل فعال، كما أن العدوى والانتشار المحدود لأوميكرون بين المجموعات الأكبر سناً”.