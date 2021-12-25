ما مقدار التمرين الرياضي المناسب للتحكم في ضغط الدم؟

كشفت دراسة جديدة أنه في حال أردت حماية نفسك من ارتفاع ضغط الدم مع تقدمك في العمر، فستحتاج لأن تحافظ على مستويات من التمرين الرياضي حتى منتصف العمر.

ويقول موقع (ساينس أليرت) إن العوامل الاجتماعية قد تجعل هذا الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لبعض الناس أكثر من غيرهم، بحسب دراسة أجريت على أكثر من 5000 شخص في 4 مدن أمريكية.

وقالت كيرستن بيبينز دومينغو، معدة الدراسة وعالمة الأوبئة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو “قد يكون المراهقون ومن هم في أوائل العشرينات من العمر نشيطين بدنيا، ولكن هذه الأنماط تتغير مع تقدمنا بالعمر”.

وأضافت دومينغو “الحفاظ على النشاط البدني خلال فترة الشباب بمستويات أعلى مما كان موصى به سابقا قد يكون مهما بشكل خاص للوقاية من ارتفاع ضغط الدم”.

ويعد ارتفاع ضغط الدم من الحالات الخطيرة فقد يتسبب في الإصابة بكثير من المشاكل الصحية إذا تُرك دون علاج.

ومن المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والخَرَف.

وتعد ممارسة الرياضة أهم طريقة لمعالجة ضغط الدم.

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وشارك أكثر من 5100 بالغ في الدراسة التي تتبعت صحتهم على مدى 3 عقود من خلال التقييمات الجسدية والاستبيانات حول عادات ممارسة الرياضة وحالة التدخين وتناول الكحول.

وتم قياس الضغط 3 مرات في كل تقييم سريري ولتحليل البيانات جرى تجميع المشاركين في 4 فئات، حسب العرق والجنس.

وكان واضحا تراجع مستويات النشاط البدني من 18 إلى 40 عاما مع ارتفاع معدلات ارتفاع ضغط الدم وتراجع النشاط البدني على مدى العقود اللاحقة.

وقال الباحثون إن هذا الأمر يشير إلى أن سن الرشد هو أهم وقت للتدخل لمنع ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر من خلال برامج تعزيز الصحة المصممة لتعزيز التمرين.

وقال المعد الرئيسي جيسون ناجاتا، وهو خبير في طب الشباب إن “نحو نصف المشاركين في الدراسة في سن الرشد ولديهم مستويات دون المستوى الأمثل من النشاط البدني، وهذا الأمر ارتبط بشكل كبير بظهور ارتفاع ضغط الدم، ما يشير إلى أننا بحاجة إلى رفع الحد الأدنى لمعايير النشاط البدني”.

وعندما نظر الباحثون إلى الأشخاص الذين قاموا بـ5 ساعات من التمارين المعتدلة بشكل أسبوعي خلال فترة البلوغ المبكرة، وهو ضعف الحد الأدنى الموصى به حاليا للبالغين، وجدوا أن هذا المستوى من النشاط يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل كبير، وخاصة إذا استمر الأشخاص في التمرين حتى سن 60.

وقال الباحثون في ورقتهم البحثية إن “تحقيق ضعف الحد الأدنى الحالي من إرشادات النشاط البدني للبالغين قد يكون أكثر فائدة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم من مجرد تلبية الحد الأدنى من الإرشادات”.