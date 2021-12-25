الهند ترصد إصابات بالمتحور أوميكرون لدى أشخاص تلقوا جرعات معززة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس الجمعة، أن تحليلًا لـ 183 شخصًا أصيبوا بالمتحور أوميكرون أظهر أن 87 منهم تلقوا لقاحاتهم كاملة، بينما حصل 3 على جرعات معززة.

وأشار وزير الصحة الهندي راجيش بهوشان إلى رصد 358 إصابة بالمتحور أوميكرون منذ 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتعافي 114 مصابًا من العدوى.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن دولًا آسيوية تشهد تراجعًا عامًّا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، على النقيض من أمريكا الشمالية وأوربا.

وأوضح أن 89% من السكان في الهند أكبر من 18 عامًا تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما حصل 61% على جرعتين.

وأعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 إلى 34 مليونًا و780 ألفًا بعد تسجيل 7189 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 479 ألفًا و520 حالة، بعد تسجيل 387 وفاة جديدة.

وتعرضت الهند لضغط كبير بسبب تفشيين هائلين في سبتمبر/أيلول 2020 ومايو/أيار الماضي، وسجلت أكثر من 400 ألف إصابة جديدة في 24 ساعة بذروة التفشي الثاني.

وخلال الأسبوعين الماضيين وصل متوسط عدد الإصابات الجديدة يوميًّا إلى نحو 7 آلاف حالة في الهند.

ومنذ اكتشاف أوميكرون للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واصل المتحور الجديد الانتشار في أكثر من 70 دولة، ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه “مثير للقلق”.