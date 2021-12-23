وصلت أضرارها للفم.. دراسة: السمنة قد تُفقدك أسنانك

كشفت دراسة جديدة أن لوزن الجسم علاقة بصحة الأسنان وبحثت في العلاقة بين الالتهاب وأمراض اللثة والسمنة.

ووصل الباحثون في الدراسة التي نشرتها مجلة الأسنان العلمية (Journal of Dental Research)، إلى أن الالتهاب الناجم عن السمنة يزيد من توسع الخلايا المناعية، مما يزيد من خطر فقدان العظام الناتج عن أمراض اللثة.

وأجريت الدراسة على مجموعتين من الفئران التي تم تغذيتها بنظام غذائي مختلف لمدة 4 أشهر في المجموع، وحصلت الأولى على نظام غذائي غني بالدهون، بينما أعطيت المجموعة الأخرى نظامًا غذائيًا أقل دهونًا.

لم تزد لدى المجموعة الأولى المزيد من حالات السمنة والالتهابات فقط، بل ظهرت لديها عدد من الخلايا التي يمكن أن تتطور إلى ما يعرف باسم ناقضات أو هادم العظم، والتي تكسر أنسجة العظام.

واكتشف المتخصصون لدى المجموعة التي تناولت طعاما غنيا بالدهون، ظهور فقدان العظام في منطقة الفم.

وخلصت الدراسة إلى أن زيادة الخلايا المناعية التي تسببها الالتهابات المرتبطة بالسمنة، يمكن أن تؤدي إلى فقدان العظام في الفم.

وقالت المجلة إن فقدان عظام الأسنان قد يتحول إلى مشكلة خطيرة تؤدي في النهاية إلى فقدان الأسنان وغالبًا ما ترتبط بأمراض اللثة.

واعتبرت مجلة (إيت ذيس) الأمريكية أن نتائج الدراسة واعدة تجاه وجود صلة بين السمنة وفقدان العظام، معتبرة أنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث قبل تأكيد أي شيء في جسم الإنسان.