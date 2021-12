تُغرس تحت الجلد.. شركة تبتكر شريحة صغيرة تحمل إثبات تلقي اللقاحات (فيديو)

ابتكرت شركة متخصصة في غرسات الرقائق الدقيقة في السويد -التي تحتل الصدارة أصلًا في هذا المجال- تصريحًا صحيًا يُغرس تحت جلد الشخص إثباتًا لتلقيه اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وأقبل آلاف السويديين في الأعوام الأخيرة على زرع الرقائق تحت الجلد التي ابتكرتها شركة (DSruptive Subdermals) بهدف الاحتفاظ داخل أجسامهم بشتى أنواع المعلومات، من المفاتيح الإلكترونية وحتى تذاكر القطارات.

