باكسلوفيد.. أمريكا تقر أول دواء مضاد لكورونا عن طريق الفم

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه)، الأربعاء، الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لكوفيد-19 من مختبرات فايزر للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاما وما فوق، في خطوة مهمة على صعيد مكافحة وباء كورونا يمكن أن تسمح لملايين المصابين بالحصول على العلاج.

وهذا العلاج التي تسوقه شركة فايزر باسم (باكسلوفيد)، هو عبارة عن حبتين تؤخذان مرتين يوميا لمدة 5 أيام من تاريخ تشخيص المرض، ولـ5 أيام بعد ظهور الأعراض، وفق (إف دي إيه).

وتسهم هذه الحبوب في خفض حالات الاستشفاء والوفيات لدى المعرضين للخطر بنسبة تناهز 90% إذا تناولوها خلال الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض وفقا للتجارب السريرية التي شارك فيها أكثر من 2200 شخص.

وقالت المسؤولة في (إف دي إيه) باتريسيا كافازوني في بيان “توفر هذه الموافقة أداة جديدة لمحاربة كوفيد-19 في مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور متحوّرات جديدة”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا في بيان “هذا العلاج الاختراقي الذي ثبت أنه يخفض بشكل كبير من حالات الاستشفاء والوفيات ويمكن تناوله في المنزل، سيغير الطريقة التي نعالج فيها كوفيد-19، ونأمل أن يساعد في تخفيف بعض الضغوط الكبيرة التي تواجهها أنظمة الرعاية الصحية والمستشفيات لدينا”.

وشددت إدارة الغذاء والدواء على أنه مكمل للقاحات وليس بديلا منها، إذ إنها تبقى الأداة الأساسية لمحاربة فيروس كورونا.

FDA issued an EUA for Paxlovid for the treatment of mild-to-moderate #COVID19 in adults & pediatric patients (age 12 & older weighing at least 40 kg) w/ positive results of direct SARS-CoV-2 testing, and at high risk for progression to severe #COVID19. https://t.co/HVmpdFDJ7r pic.twitter.com/JjqHaKjORY

