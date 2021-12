لمكافحة أوميكرون.. أوربا تبحث تشديد القيود وبايدن يستعين بأطباء الجيش

تبحث دول أوربية فرض قيود جديدة على التنقل، في حين استدعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أطباء من الجيش لدعم المستشفيات ومكافحة المتحور الجديد أوميكرون قبل أيام من حلول عيد الميلاد الثاني في ظل جائحة كورونا.

وتتضاعف أعداد المصابين بأوميكرون على نحو سريع وخاصة في أوربا والولايات المتحدة وآسيا، وفي اليابان تسبب تفشي أوميكرون داخل قاعدة عسكرية في إصابة نحو 180 شخصًا على الأقل.

وقال هانز كلوج الرئيس الأوربي لمنظمة الصحة العالمية “بإمكاننا أن نرى عاصفة أخرى مقبلة”، وحذر الدول الأوربية من أن هناك “قفزة كبرى” في إصابات كوفيد-19.

ودعت منظمة الصحة العالمية، الحكومات الأوربية إلى الاستعداد لزيادة كبيرة في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي بات المهيمن في العديد من الدول.

وأكد المسؤول بالمنظمة الدولية أن أوميكرون “أصبح المتحور السائد في بريطانيا والدنمارك والبرتغال”، وقال “في الأسبوع الماضي توفي 27 ألف شخص بفيروس كورونا في المنطقة، وتم تسجيل 2.6 مليون إصابة إضافية”.

وأشار كلوج إلى أن الحالات تشمل جميع المتحورات وليس فقط أوميكرون، إلا أن هذا العدد أعلى بنسبة 40% عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن “المتحور ينتشر في الغالب في صفوف شباب في العشرينات والثلاثينات من أعمارهم”.

وترفع الكثير من الدول حالة التأهب القصوى قبل أيام من احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة في وقت ألقت فيه الأزمة الصحية الأخيرة بظلالها أيضًا على الأسواق المالية التي تخشى من تأثير ذلك على التعافي الاقتصادي العالمي.

يأتي ذلك في وقت أطلق فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن “تحذيرًا مخيفًا” بشأن المخاطر التي يتعرض لها واحد من كل 4 أمريكيين لم يتلقوا تطعيمًا إلى الآن.

وتعهد الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، بتوفير نصف مليار اختبار سريع لفحص كوفيد-19 مجانًا، وحذر ربع البالغين الأمريكيين غير المطعمين من أن خيارهم قد يعني “الفرق بين الحياة والموت”.

