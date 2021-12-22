لمكافحة أوميكرون.. أوربا تبحث تشديد القيود وبايدن يستعين بأطباء الجيش

تبحث دول أوربية فرض قيود جديدة على التنقل، في حين استدعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أطباء من الجيش لدعم المستشفيات ومكافحة المتحور الجديد أوميكرون قبل أيام من حلول عيد الميلاد الثاني في ظل جائحة كورونا.

وتتضاعف أعداد المصابين بأوميكرون على نحو سريع وخاصة في أوربا والولايات المتحدة وآسيا، وفي اليابان تسبب تفشي أوميكرون داخل قاعدة عسكرية في إصابة نحو 180 شخصًا على الأقل.

وقال هانز كلوج الرئيس الأوربي لمنظمة الصحة العالمية “بإمكاننا أن نرى عاصفة أخرى مقبلة”، وحذر الدول الأوربية من أن هناك “قفزة كبرى” في إصابات كوفيد-19.

📌توصيات بجرعات معززة من لقاحات #كورونا !

📌وضغوطات نفسية على المتأخرة في الإنجاب !

📌والضغط العصبي يسبب أضرار موجعه !

– شاهد كل هذا وأكثر في ما جاء في حلقتنا#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/xBNOWD4fkw — مع الحكيم (@m3alhakim) December 21, 2021

ودعت منظمة الصحة العالمية، الحكومات الأوربية إلى الاستعداد لزيادة كبيرة في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي بات المهيمن في العديد من الدول.

وأكد المسؤول بالمنظمة الدولية أن أوميكرون “أصبح المتحور السائد في بريطانيا والدنمارك والبرتغال”، وقال “في الأسبوع الماضي توفي 27 ألف شخص بفيروس كورونا في المنطقة، وتم تسجيل 2.6 مليون إصابة إضافية”.

وأشار كلوج إلى أن الحالات تشمل جميع المتحورات وليس فقط أوميكرون، إلا أن هذا العدد أعلى بنسبة 40% عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن “المتحور ينتشر في الغالب في صفوف شباب في العشرينات والثلاثينات من أعمارهم”.

وترفع الكثير من الدول حالة التأهب القصوى قبل أيام من احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة في وقت ألقت فيه الأزمة الصحية الأخيرة بظلالها أيضًا على الأسواق المالية التي تخشى من تأثير ذلك على التعافي الاقتصادي العالمي.

مع تغير الطقس وبرودة الجو إليك بعض النصائح بالأطعمة والمشروبات الساخنة التي تزيد من مناعتك وتعمل على تدفئتك. #مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/oi3ZqReawn — مع الحكيم (@m3alhakim) December 21, 2021

تحذير “مخيف”

يأتي ذلك في وقت أطلق فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن “تحذيرًا مخيفًا” بشأن المخاطر التي يتعرض لها واحد من كل 4 أمريكيين لم يتلقوا تطعيمًا إلى الآن.

وتعهد الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، بتوفير نصف مليار اختبار سريع لفحص كوفيد-19 مجانًا، وحذر ربع البالغين الأمريكيين غير المطعمين من أن خيارهم قد يعني “الفرق بين الحياة والموت”.

How does #COVID19 spread? What are some modes of transmission? What can you do to protect yourself?@DrMikeRyan explains. pic.twitter.com/y2NLTvBtj1 — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 21, 2021

وتحدث مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية عن إجراءات جديدة بشأن الفحوص، ومن بين هذه الإجراءات استدعاء نحو 1000 من العاملين الطبيين في الجيش الأمريكي لدعم المستشفيات التي تواجه أعباء فوق طاقتها.

واصطف المواطنون في طوابير في نيويورك وواشنطن ومدن أمريكية أخرى لإجراء فحوص كوفيد-19 في مسعى منهم لاكتشاف ما إذا كانوا مصابين بالعدوى قبل الاحتفال بالعطلة مع أسرهم.

فرنسا 100 ألف إصابة

وفي فرنسا قال وزير الصحة، اليوم الأربعاء، إن فرنسا قد تشهد 100 ألف إصابة يومية بكوفيد-19 قريبًا، ارتفاعًا من نحو 70 ألف إصابة حاليا في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة خامسة من الجائحة.

وأشار إلى أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا سيكون المتحور المهيمن في فرنسا في أوائل يناير/كانون الثاني المقبل.

وسجلت فرنسا، أمس الثلاثاء، 210 وفيات في المستشفيات خلال 24 ساعة ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 94913 وفاة، وسجلت 72832 إصابة جديدة.

حلقة خاصة عن نظرية المؤامرة واللقاحات، الأربعاء 4 م بتوقيت مكة المكرمة https://t.co/uEWhuu7tdq — مع الحكيم (@m3alhakim) December 21, 2021

وباشرت فرنسا، اليوم الأربعاء، حملة التلقيح ضد كوفيد-19 للأطفال بين سن الخامسة والحادية عشرة، ودعت وزيرة العمل الفرنسية الشركات “إلى تسريع” العمل من المنازل والاستعداد لتوسيع إطاره بعد عطلة نهاية السنة، ليكون 3 إلى 4 أيام في الأسبوع.

وتبلغ الإصابات مستوى قياسيا جديدا في فرنسا مع 545 حالة أسبوعيا لكل مئة ألف نسمة مع ضعف هذا العدد في باريس.

أمريكيون يصطفون للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا(غيتي)

تمويل حملات التطعيم

وفي مواجهة زيادة الحالات تدرس بلدان العالم تقليص المدة الزمنية بين الجرعة الثانية من اللقاح والجرعة التنشيطية، لكنها تمانع في العودة إلى القيود المشددة التي فرضتها عند انتشار السلالة دلتا تجنبًا للسخط الشعبي المرتبط بالإغلاق.

واليوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون -الذي يدعو للتعايش مع الفيروس- عن تمويل جديد لحملة التطعيم في العيادات الطبية والصيدليات.

وحثّ الولايات على إعادة فتح المئات من مراكز التطعيم لتسريع وتيرة منح السكان جرعات معززة، وأغلقت هذه المراكز أبوابها بعد تلقي أكثر من 80% من السكان البالغين جرعتي اللقاح.

وسجلت أستراليا، اليوم الأربعاء، أكثر من 5 آلاف إصابة بالفيروس للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، وتركزت معظم الإصابات في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.