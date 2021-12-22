أسترازينيكا تهدف لإنتاج لقاح مضاد لأوميكرون ومكافأة لمتلقي الجرعة المعززة في نيويورك

قالت شركة أسترازينيكا أمس الثلاثاء إنها تعمل مع جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح للسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، لينضما بذلك إلى صانعين آخرين للقاحات يتطلعون إلى إنتاج لقاح مضاد للمتحورة الجديدة.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان “اتخذنا بالتعاون مع جامعة أكسفورد خطوات أولية نحو إنتاج لقاح للمتحور أوميكرون في حال الحاجة إليه”.

وكانت صحيفة (فايننشال تايمز) أول من نشر الخبر نقلًا عن ساندي دوغلاس رئيس مجموعة بحثية في أكسفورد.

وقال دوغلاس للصحيفة إن “اللقاحات المعتمدة على الفيروسات الغدية (مثل التي تصنعها أكسفورد/أسترازينيكا) يمكن من حيث المبدأ استخدامها لمواجهة أي متحور جديد بسرعة أكبر مما قد يكون أدركه البعض في السابق”.

وأظهرت دراسة معملية الأسبوع الماضي أن مزيجًا للأجسام المضادة من إنتاج أسترازينيكا احتفظ بنشاط تحييدي ضد المتحور أوميكرون.

وكانت شركات فايزر وبيونتيك ومودرنا قالت في السابق إنها تعمل على إنتاج لقاحات تستهدف المتحور أوميكرون. وقالت مودرنا إنها تأمل في بدء التجارب السريرية أوائل العام المقبل.

المتحوّرة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة (روتيرز)

100 دولار مكافأة تشجيعية

من جانبه أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، أمس الثلاثاء، عن تقديم 100 دولار مكافأة تشجيعية لكل من يتلقى جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وجاء هذا الإعلان في وقت تشهد نيويورك ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بكورونا خاصة بفعل المتحور الجديدة أوميكرون، حسبما أفاد موقع (أكسيوس) الأمريكي.

وسجلت نيويورك أكثر من 21 ألف إصابة بالفيروس يوم الجمعة الماضي، وهو رقم قياسي للإصابات في يوم واحد.

وقال دى بلاسيو “سيكون هذا أكبر برنامج حوافز للجرعات المعززة في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف “تلقي تلك الجرعات المعززة ستساعد في جعل عائلتك أكثر أمانًا وجعل هذه المدينة بأكملها أكثر أمانًا”.