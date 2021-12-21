مع الحكيم يتناول دراسة بشأن تأثير التوتر والضغط العصبي على الإنسان (فيديو)

كشفت دراسة حديثة أن التوتر والضغط العصبي والإجهاد يجعل الإنسان يشيخ جينيا بشكل أسرع.

وذكر برنامج (مع الحكيم) على قناة الجزيرة مباشر أن باحثين من جامعة (ييل) قالوا إن التعرض للتوتر يسرع التغيرات الكيميائية في الحمض النووي للشخص والتي تحدث بشكل طبيعي مع تقدمهم في العمر.

وتكشف نتائج الدراسة أنه على الرغم من أن الإجهاد يجعل الناس يشيخون بشكل أسرع، إلا أن الإجهاد المستمر يمكن أن يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والإدمان واضطرابات الصحة العقلية فضلا عن اضطرابات السمنة مثل مرض السكري.

وتشير الدراسات إلى أن التوتر يستنزف قدرة الشخص على التحكم في عواطفه ودرجة تركيزه، ففي حالة التعرض للتوتر، يبدأ الجسم بالدفاع عن نفسه مما يؤدي إلى زيادة النشاط الهرموني الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة.

ووفقًا لدراسة نشرتها المعاهد الوطنية للصحة فقد أكدت الأبحاث الحديثة أن الجلد هو “المستقبل الفوري” للتوتر وهدف لاستجابات الإجهاد.

وبصفته أكبر عضو في الجسم، يعد الجلد ضروريا لوظائف المناعة بما في ذلك الحفاظ على التوازن بين البيئة الخارجية والأنسجة الداخلية.

وأظهرت الأبحاث أن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة، حيث يزيد إنتاج هرمون الكورتيزول في الجسم -هرمون التوتر- الذي يمكنه تكسير الكولاجين في البشرة.

لذا، فإن التوتر المستمر يؤثر على روتين مكافحة الشيخوخة، وفي النهاية لن تتمكن خلايا البشرة من تجديد الإيلاستين والكولاجين بشكل طبيعي بالمعدل الذي ينبغي أن تكون قادرة عليه.

وتشير الأبحاث إلى أن الإجهاد جزء لا يمكن تجنبه من الحياة، إلا أن كل من قلة النوم، وسوء التغذية، وسوء العناية بالبشرة، وقلة ممارسة الرياضة تسهم في ظهور التجاعيد على الجبهة وتحت العينين.