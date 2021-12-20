10 نصائح طبية لتغذية صحية في ليالي الشتاء الطويلة

استعرض الطبيب مختار فاتح بي ديلي المتخصص في أمراض الأطفال بمستشفى (ميديكال بارك) في ولاية إزمير التركية مجموعة من النصائح الطبية لتغذية سليمة صحية في ليالي الشتاء الطويلة.

وقال إنه خلال ليالي الشتاء الطويلة وما يصاحبها من انخفاض في درجات الحرارة تزداد الإصابة بالإنفلونزا والتهابات الحلق وغيرها من الأمراض وأيضا زيادة الوزن.

وحث الطبيب على تناول الأغذية الصحية التي تعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم لمقاومة أمراض الشتاء وتدفئة الجسم وتزويده بالطاقة من دون اللجوء إلى المأكولات الغنية بالدهون.

وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن قابلية الجسم للسمنة تزيد مع بداية فصل الشتاء بمعدل كيلوغرامين بسبب زيادة كميات الطعام المتناولة مقارنة ببقية فصول السنة.

الجلسات العائلية تتسبب في زيادة الوزن خلال فصل الشتاء (غيتي)

وأوضح أن زيادة الوزن ليس لها علاقة بفصل الشتاء نفسه وإنما “اختلاف سلوكياتنا وعاداتنا اليوميه خلاله”.

وفي محاولة للسيطرة على كميات الطعام التي يتناولها الأشخاص عادة خلال الجلسات العائلية الحميمة الدافئة أمام التلفاز في ليالي الشتاء شدد الطبيب على ضرورة:

1- تناول الأغذية الغنية بالألياف التي تتطلب مزيداً من الطاقة ليتم تكسيرها من جانب الجسم.

وهذه الطاقة تساعد على تدفئة الجسم وتزيد من العمليات الأيضية فيه وتقي من الإمساك بسبب قلة الحركة.

2- تناول الأطعمة الكاملة بكل أشكالها مثل الخضار والفاكهة الطازجة الغنية بفيتامين (سي) وتناول اللحوم القليلة الدهون.

الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية والغنية بالألياف خلال فصل الشتاء (مواقع)

3- الاعتدال في تناول الطعام والمشروبات بكل أشكالها وخصوصا في الليل وتناول الطعام ببطء ومضغه جيدا وعدم الإكثار من تناول الوجبات الصغيرة والخفيفة السريعة.

4- مراقبة الوزن بشكل دائم لتفادي زيادة الوزن نتيجة عدم التعرق وقلة الحركة في الشتاء وبالتالي عدم حرق أي سعرات حرارية مقارنة مع الصيف.

5- تناول الأغذية الغنية بفيتامين (د) لتعويض قلة التعرض لأشعة الشمس لأن نقصه في الجسم يؤدي إلى تخزين كميات أكبر للدهون وشرب كميات كافية من الماء يوميا وعدم انتظار الشعور بالعطش فنادرا ما يشعر الناس بالعطش خلال فصل الشتاء.

التركيز على تناول السوائل ضرورة خلال فصل الشتاء لعدم إحساس الجسم بالعطش لفترات طويلة (getty)

6- تناول كميات قليلة من الزيت النباتي أثناء الطهي بدلا من السمن أو الزبد وتناول الحساء الساخن في بداية الوجبة لمنح الدفء للجسم والشعور بالشبع وجعل المعدة مستعدة لاستقبال كمية أقل من الطعام.

7- تناول ثلاث وجبات رئيسية والحرص على تناول وجبة الفطور ووجبتين خفيفتين لتجنب الشعور بالجوع والبرد والحفاظ على مستوى السكر في الدم.

ينصح أيضا بتناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والفاصولياء البيضاء والشوفان والكينوا وغيرها.

8- التركيز على ممارسة الرياضة لأنها تساعد على حرق السعرات الحرارية إذ إن عدم ممارسة الرياضة والبقاء أمام شاشات التلفاز بسبب برودة الطقس يؤدي إلى تناول مزيد من الطعام.

ويزداد إفراز هرمون الميلاتونين خلال فصل الشتاء وهو الذي يسبب الشعور بالنعاس ما يؤدي إلى زيادة الشهية.

9- النوم المريح الكافي خلال فترة الليل الذي يحتاجه الإنسان ما بين 7 و9 ساعات ليلا والتحكم بالضغوط النفسية والجسدية التي تنبئ بزيادة الوزن مستقبلا.

10- تجنب العادات الغذائية الخاطئة المرتبطة بفصل الشتاء الباردة من بينها تجنب تناول وجبات خفيفة ومسلية بعد الوجبات الرئيسية بفترة قصيرة وزيادة كمية الوجبات المتناولة وزيادة الحلويات الغنية بالسكر وتناول الطعام قبل النوم بفترة قصيرة إضافة إلى قلة الحركة وكثرة النوم.