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مع الحكيم

الوكالة الأمريكية للدواء تقدم تحذيرات جديدة بشأن عقاقير الروماتيزم

شعار الوكالة الأمريكية للغذاء والدواء (رويترز)
20/12/2021-|آخر تحديث: 20/12/202104:57 PM (مكة المكرمة)

رصد برنامج “مع الحكيم” تحذيرًا جديدًا أضافت فيه الوكالة الأمريكية للغذاء والدواء (FDA) تحذيرات على بعض أدوية علاج الروماتيزم المرخصة التي تنتمي إلى مجموعة مثبطات إنزيم جاك.

جاء ذلك نتيجة لظهور آثار جانبية خطيرة على المرضى الذين يبلغون من العمر 50 عامًا وأكثر.

وشمل التحذير أدوية زيلجانز من إنتاج شركة (فايزر) ورينفوك من إنتاج شركة (وآب في) وأولوميانت من إنتاج شركة (إيلاي ليلي).

·       Xeljanz

·       Rinvoq

·       Olumiant

وتسلط  التحذيرات الجديدة الضوء على زيادة احتمالات التعرض لأمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية للأشخاص في عمر 50 عامًا فأكثر، والمدخنين أو الذين سبق لهم التدخين.

ولاحظ الباحثون زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم، والوفاة المرتبطة بالقلب للذين يتناولون عقار فايزر، فضلًا عن تحذيرات بزيادة احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من إعلان الوكالة أنها ستقوم بتعديل ملصقات مثبطات جاك، لتشمل معلومات جديدة عن الآثار الجانبية الخطيرة المرتبطة بالقلب وخطر الإصابة بالسرطان.

المصدر : الجزيرة مباشر

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