كورونا.. مصر تعلن رصد 3 حالات إصابة بالمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية رصد 3 حالات إيجابية للمتحور (أوميكرون) بين 26 إصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها.

وذكر بيان للوزارة، مساء أمس الجمعة، أن تكثيفًا لأعمال نظام الترصد الوبائي منذ إعلان ظهور المتحور، وترصّد القادمين من الدول التي ظهر بها، ونتائج اختبار التسلسل الجيني، أظهرت وجود 3 حالات إيجابية للمتحور بين 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها وعزلها بمستشفيات الحجر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وأضافت الوزارة أن حالتين لا تعانيان أي أعراض، بينما تعاني الحالة الثالثة المصابة بالمتحور أعراضًا خفيفة، وتخضع الحالات الثلاث للعزل والمتابعة من الفريق الطبي.

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، مساء الخميس، تسجيل 901 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبد الغفار، إنه بهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في مصر بفيروس كورونا حتى الخميس إلى 372 ألفًا و599 إصابة، كما يرتفع عدد الوفيات إلى 21 ألفًا و234 حالة وفاة.