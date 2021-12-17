هل يتسبب لقاح “موديرنا” بأمراض قلبية؟.. دراسة شملت جميع سكان الدنمارك تجيب

يحمل لقاح “موديرنا” المضاد لكوفيد-19 تهديدا طفيفا يتمثل في احتمال الإصابة بأمراض قلبية غير خطيرة، وفق دراسة أُجريت على جميع سكان الدنمارك، ونُشرت نتائجها اليوم الجمعة.

ولوحظت حالات التهاب عضلة القلب والتهاب التامور (الأنسجة المحيطة بالقلب) بعد الحصول على لقاحي فايزر وموديرنا اللذين يرتكزان على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (آر إن إيه) في تقارير سلامة اللقاحات والدراسات التي أُجريت على نطاق صغير.

ودفعت هذه التقارير فرنسا والدنمارك ودولا أخرى إلى تقديم نصيحة بعدم إعطاء هذا اللقاح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.

وقالت الدراسة “ارتبط التطعيم بلقاح موديرنا بزيادة كبيرة في معدل التهاب عضلة القلب، خصوصا بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و39 عاما”.

وأضافت أن التحصين بلقاح فايزر كان مرتبطا بزيادة الخطر لدى النساء فقط.

وهذه الدراسة المنشورة في المجلة الطبية (بي إم جيه) هي أول دراسة تبحث الآثار الجانبية لدى مجموعة سكانية كاملة.

وتؤكد الدراسة وجود أخطار، لكنها تشدد على أنها طفيفة، وأن التهديدات الصحية التي تشكلها الإصابة بكوفيد-19 أكبر.

وأشارت إلى أنه من بين الملقحين الذين أُصِيبوا بالتهاب عضلة القلب أو التهاب التامور “قلة” بدت عليهم أعراض خطيرة نتيجة ذلك.

وخرج أكثر من نصف الأشخاص -البالغ عددهم 21 وشُخصت إصابتهم بتلك الالتهابات بعد تلقي لقاح موديرنا- من المستشفى في غضون 72 ساعة، ولم يمت أي منهم.

وقالت الدراسة “اكتشافنا يدعم وجود خطر منخفض للإصابة بالتهاب عضلة القلب مع لقاحي فايزر وموديرنا، والفوائد الإجمالية لهما على المستويات الفردية والمجتمعية والعالمية”.