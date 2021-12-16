وكالة الأدوية الأوربية تعتمد علاجين لفيروس كورونا

وافقت وكالة الأدوية الأوربية، اليوم الخميس، على علاج لكوفيد-19 من الثنائي البريطاني الأمريكي جلاكسو سميث كلاين (جي إس كيه) و(فير بيوتكنولوجي) وعلاج آخر من شركة (سوبي) السويدية للأدوية.

وجاءت موافقة وكالة الأدوية الأوربية على العقار المضاد (زيفودي)، وهو العلاج الذي ينتجه الثنائي (جي إس كيه-فير)، وعقار التهاب المفاصل (كينيريت) الذي تنتجه شركة (سوبي) في الوقت الذي تعمل فيه الحكومات جاهدة لمكافحة الإصابات المتصاعدة وتتخوف من أوميكرون، سلالة فيروس كورونا سريعة الانتشار.

وأوصت لجنة الأدوية البشرية في وكالة الأدوية الأوربية باستعمال (كينيريت) في علاج إصابات كوفيد-19 عند البالغين الذين يعانون من المتلازمة الرئوية بما يتطلب استعمال جهاز الأكسجين وكذلك من يواجهون خطر الإصابة بفشل رئوي حاد.

كما تمت التوصية باستعمال (زيفودي) في علاج البالغين والمراهقين الذين لا يحتاجون إلى استعمال جهاز الأكسجين لكنهم يواجهون بشكل أكبر خطر اشتداد المرض عليهم.

وكانت شركة فايزر العملاقة لصناعة الأدوية أعلنت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن عقارها المضاد لكوفيد-19 يخفض بنسبة 90 % تقريبا عمليات الاستشفاء والوفيات لدى الأشخاص المعرضين أكثر من غيرهم للإصابة، إذا ما أخذ في الأيام الأولى لظهور الأعراض.

وأكدت فايزر أن العقار الذي سمي (باكسلوفيد) سيكون فعالا أيضا ضد المتحورة أوميكرون وفق تجارب أجريت في المختبر.

وتستند توصية الوكالة الأوربية إلى نتائج مرحلية للدراسة الرئيسية حول مرضى لم يدخلوا المستشفى وغير ملقحين ظهرت عليهم أعراض المرض وكانوا معرضين لاحتمال الإصابة بشكل حاد من المرض لاحقا.

وأشارت هذه النتائج إلى أن العقار “يخفض خطر الاستشفاء والوفاة عندما يعطى العلاج في الأيام الخمسة التي تلي بدء ظهور الأعراض” وينبغي أن يمتد العلاج على خمسة أيام.

ولا يسمح بهذا العلاج خلال الحمل وينبغي وقف الرضاعة خلال تلقي العلاج، وأكثر الآثار الجانبية لهذا العلاج هو التأثير على حاسة الذوق والإسهال والغثيان.

وسبق للوكالة الأوربية أن سمحت بالاستخدامات الطارئة، لعلاج مماثل من إنتاج مختبر ميرك.

وبات نحو 67% من سكان الاتحاد الأوربي ملقحين بالكامل، غير أن هذه النسبة أدنى من 50% في 3 بلدان هي بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 5.328.762 شخصا منذ بدء انتشاره في العالم بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادًا إلى أرقام رسمية.