تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
مع الحكيم

وكالة الأدوية الأوربية تعتمد علاجين لفيروس كورونا

عقار مولنوبيرافير طوره مختبر ميرك الأمريكي للعلاج من مضاعفات كورونا (رويترز)
16/12/2021-|آخر تحديث: 17/12/202112:17 AM (مكة المكرمة)

وافقت وكالة الأدوية الأوربية، اليوم الخميس، على علاج لكوفيد-19 من الثنائي البريطاني الأمريكي جلاكسو سميث كلاين (جي إس كيه) و(فير بيوتكنولوجي) وعلاج آخر من شركة (سوبي) السويدية للأدوية.

وجاءت موافقة وكالة الأدوية الأوربية على العقار المضاد (زيفودي)، وهو العلاج الذي ينتجه الثنائي (جي إس كيه-فير)، وعقار التهاب المفاصل (كينيريت) الذي تنتجه شركة (سوبي) في الوقت الذي تعمل فيه الحكومات جاهدة لمكافحة الإصابات المتصاعدة وتتخوف من أوميكرون، سلالة فيروس كورونا سريعة الانتشار.

وأوصت لجنة الأدوية البشرية في وكالة الأدوية الأوربية باستعمال (كينيريت) في علاج إصابات كوفيد-19 عند البالغين الذين يعانون من المتلازمة الرئوية بما يتطلب استعمال جهاز الأكسجين وكذلك من يواجهون خطر الإصابة بفشل رئوي حاد.

كما تمت التوصية باستعمال (زيفودي) في علاج البالغين والمراهقين الذين لا يحتاجون إلى استعمال جهاز الأكسجين لكنهم يواجهون بشكل أكبر خطر اشتداد المرض عليهم.

وكانت شركة فايزر العملاقة لصناعة الأدوية أعلنت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن عقارها المضاد لكوفيد-19 يخفض بنسبة 90 % تقريبا عمليات الاستشفاء والوفيات لدى الأشخاص المعرضين أكثر من غيرهم للإصابة، إذا ما أخذ في الأيام الأولى لظهور الأعراض.

وأكدت فايزر أن العقار الذي سمي (باكسلوفيد) سيكون فعالا أيضا ضد المتحورة أوميكرون وفق تجارب أجريت في المختبر.

وتستند توصية الوكالة الأوربية إلى نتائج مرحلية للدراسة الرئيسية حول مرضى لم يدخلوا المستشفى وغير ملقحين ظهرت عليهم أعراض المرض وكانوا معرضين لاحتمال الإصابة بشكل حاد من المرض لاحقا.

وأشارت هذه النتائج إلى أن العقار “يخفض خطر الاستشفاء والوفاة عندما يعطى العلاج في الأيام الخمسة التي تلي بدء ظهور الأعراض” وينبغي أن يمتد العلاج على خمسة أيام.

ولا يسمح بهذا العلاج خلال الحمل وينبغي وقف الرضاعة خلال تلقي العلاج، وأكثر الآثار الجانبية لهذا العلاج هو التأثير على حاسة الذوق والإسهال والغثيان.

وسبق للوكالة الأوربية أن سمحت بالاستخدامات الطارئة، لعلاج مماثل من إنتاج مختبر ميرك.

وبات نحو 67% من سكان الاتحاد الأوربي ملقحين بالكامل، غير أن هذه النسبة أدنى من 50% في 3 بلدان هي بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 5.328.762 شخصا منذ بدء انتشاره في العالم بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادًا إلى أرقام رسمية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

مدونات,

هل سيصل العالم إلى مناعة القطيع للسيطرة على فيروس كورونا؟

وظهور المتحورات بشكل عام يشكل عقبة كبيرة في أزمة كورونا، من حيث الحاجة إلى تصنيع أجهزة فحص جديدة للكشف عن المتحور وتشخيصه، والمشكلة الأساسية هي فاعلية اللقاحات ضد المتحورات

blog by د. فوزي أبو خليل
Published On 15/12/2021

كورونا يتوحش في أوربا.. بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية وتؤجل مباريات وإصابات في ريال مدريد

سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا رقما قياسيا لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، في الوقت الذي قال فيه كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا إن الأيام المقبلة ربما تشهد ارتفاعا هائلا.

Published On 16/12/2021

المزيد من مع الحكيم

الأكثر قراءة