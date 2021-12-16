منها الشيكولاتة الداكنة.. أطعمة تزيد الخصوبة عند الرجال (فيديو)

يعاني بعض الرجال من انخفاض الخصوبة مع تقدم السن، وكشفت دراسات أن نحو ثلث حالات العقم في الولايات المتحدة ناتجة عن مشكلات الخصوبة لدى الرجال.

وتشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي قد يكون له دور رئيسي في معدلات الخصوبة.

ونصح الخبراء عبر برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، بتناول كميات معتدلة من الفواكه الجافة (المكسرات) والأسماك والشيكولاتة الداكنة وزيت الزيتون.

الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي 50 ٪ إلى 70 ٪ على الأقل من الكاكاو تمنحك كمية من مركب نباتي يسمى الفلافانول، والذي يمكن أن يرفع مستويات أكسيد النيتريك ويوسع الأوعية الدموية (أرشيفية)

وتزيد الفواكه الجافة من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، فيما يحفز زيت الزيتون تدفق الأكسجين إلى الخصيتين.

وكشفت الدراسات أن الشيكولاتة الداكنة تزيد إنتاج السائل المنوي، فيما ينشط الثوم الدورة الدموية.

ويوصي الأطباء بتناول الأسماك لتوفرها على أوميغا 3 المفيد للصحة عموما، وأيضا بذور اليقطين الغنية بالزنك.

أسباب المشكلة

وفي دراسة جديدة نشرتها مجلة (فري ويل فاميلي) الأمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي، عرفت العقم بأنه عدم القدرة على الإنجاب بعد عام واحد من المحاولة، موضحة أنه أكثر شيوعًا مما يدركه معظم الناس.

وقالت المجلة إن الحمل لا يحدث خلال عام من المحاولة لدى حوالي 15٪ من الأزواج وحوالي 10٪ بعد عامين من المحاولة.

وأضافت أنه من المرجح أن يكون الرجل سببًا في مشاكل الخصوبة مثل النساء، وأن ثلث حالات العقم للذكور وثلثها للإناث، والثلث الآخر ناتج عن عوامل في كل من الذكور والإناث أو عوامل مجهولة الأصول.

يتوفر أوميغا 3 على عدة فوائد للصحة (أرشيفية)

وأوضحت المجلة أن سبب مشاكل الخصوبة عند الرجال مشكلة في الخصيتين، بالإضافة إلى مشكلات متعلقة بكيفية عملهما.

وأفادت بأن الاختلالات الهرمونية وانسداد الأعضاء التناسلية الذكرية من الأسباب الشائعة لعقم الذكور، إذ كشفت الإحصائيات أن 40٪ من الذكور المصابين بالعقم لديهم دوالي الخصية، وهو الوريد المتضخم في الخصية، فيما 50٪ من حالات العقم عند الذكور مجهولة المصدر.

ويلجأ عدد من الرجال إلى المكملات الغذائية التي تساعد على تقوية الخصوبة، وقد وجد الباحثون أن 17٪ منها، الأكثر شيوعًا عند الرجال في الولايات المتحدة، لها تأثير إيجابي على خصوبة الذكور.

وذكرت المجلة مكونات على وجه الخصوص 5 منها ذات فاعلية وهي: ل-كارنتين، فيتامين هـ، فيتامين سي، مركب CoQ10، الزنك.