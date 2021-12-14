تقرير: هكذا يمكن أن يتّبع فيروس كورونا مسار الإنفلونزا

من المعروف تاريخيا أن معظم الأوبئة تستمر ما بين 30 و42 شهرا، ومع مرور الوقت تتحور فيروسات الأوبئة وتتحول إلى مرض مزمن ينتشر على مستويات أقل ويمكن التعامل معه.

وهذا ما حدث مع سلالة الإنفلونزا بعد وبائها عام 1918، ويأمل بعض المتخصصين في علم الفيروسات أن يحدث ذلك مع الفيروس المسبب لمرض كوفيدـ19.

وفي ما يتعلق بالمتحور أوميكرون، تشير تقارير مبكرة إلى أنه من المحتمل أن يتسبب في حالات عدوى أقل حدة، ربما بسبب جمعه الفريد للطفرات بينما يتم تعزيز المناعة في أنحاء العالم، وما زال من المبكر معرفة كيف سينتهي الحال بمرض كوفيدـ19 بشكل مؤكد.

ورغم أن الخبراء يعتقدون عموما أن الفيروسات تتحور غالبا لتصبح أقل خطورة، فلا يمكن أن نضمن بنسبة 100% أن هذا ما يحدث حاليا بالنسبة لكورونا.

وعلاوة على ذلك، فإن عام 2021 لا يشبه على الإطلاق عام 1918، وسيكون للقاحات والسفر العالمي والبيانات تأثير ملحوظ على مسار الجائحة.

ونقل موقع (هيلث لاين) عن عالِم الفيروسات وأستاذ علم المختبرات السريرية بجامعة ولاية تكساس (الدكتور رودني رود) قوله “نظرا لأن حالات عدوى كوفيدـ19 لها عدد كبير من وسائل نقلها التي لا تحمل أعراضا، فإننا قد لا نفهم بشكل كامل كيف سيستطيع الفيروس التطور في ظل الضغوط المجتمعية والبيئية مثل الكمامات والتباعد الاجتماعي والتواصل عن بعد”.

وأضاف رود أن “فيروس الإنفلونزا عام 1918 تحور في نهاية المطاف إلى حد أنه لم يتسبب في وفيات كثيرة. وفي الحقيقة تم ذلك بعد أكثر من 3 أعوام. وربما نشهد هذه العملية أيضا مع المتحورات الحالية لكورونا”، لكنه أوضح أنه ليس هناك قدر كبير من اليقين لمعرفة ما إذا كان هذا سيحدث.

من جانبه، قال رئيس مجموعة أبحاث تطور الفيروسات والبكتيريا بجامعة بازل (ريتشارد نيهير) إن سلالة أوميكرون ستصبح الأكثر انتشارا في أوربا خلال الشهر المقبل، ليتجاوز السلالات الأخرى مثل دلتا.

وأضاف في مقال على موقع الجامعة “في الوقت الراهن، لا تزال سلالة أوميكرون نادرة في أوربا”.

وتابع “لكن إذا استمر التطور على هذا النحو، فإن سلالة أوميكرون ستصبح الأكثر انتشارا في أوربا خلال ما يتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع”.

وتشير بيانات من الدنمارك وبريطانيا إلى أن عدد الإصابات بأوميكرون يتضاعف كل 3 أو 4 أيام.

ويبلغ معدل انتشار أوميكرون 3 أضعاف معدل انتشار دلتا، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه يصيب الملقحين وغير الملقحين.

غير أن الملقحين وخاصة أولئك الذين تلقوا جرعات معززة لديهم حماية من الأمراض الخطيرة التي قد يسببها أوميكرون.

وأضاف نيهير إنه يجب التعامل مع عدم المساواة في التوزيع العالمي للقاحات في أقرب وقت ممكن.