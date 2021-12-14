تعرّف على اسم المتحور القادم من فيروس كورونا (فيديو)

ظهرت متحورات كثيرة من فيروس كورونا، وأصابت كثيرين في أنحاء العالم. وقررت منظمة الصحة العالمية إطلاق حرف يوناني على كل متحور بدلا من اسم البلد الذي ظهر فيه، تجنبا للإحراج.

وأطلقت المنظمة اسم (ألفا) وهو حرف (A) باليوناني، على المتحور الذي ظهر في بريطانيا، وقد صُنف “مثيرا للقلق”.

وظهر المتحور (بيتا) في جنوب أفريقيا، وهو مصنف إلى الآن بأنه مثير للقلق.

كما ظهر متحور (غاما) في البرازيل، بينما ظهر (دلتا) في الهند ولا يزال مصنفا بين المتحورات المثيرة للقلق.

وظهرت كل هذه المتحورات من الفيروس قبل اكتشاف اللقاح.

ومن بين المتحورات غير الشهيرة، ظهر (إيبسلون) في الولايات المتحدة، ولم يكن خطيرا إذ وضعته منظمة الصحة العالمية تحت المتابعة وحذفته في يوليو/تموز الماضي.

وفي أغسطس/آب الماضي، اكتُشف متحور (زتا) في البرازيل، لكن منظمة الصحة العالمية أوقفت مراقبته لعدم خطورته وتوقف ظهور الحالات المصابة به.

وتتابع منظمة الصحة العالمية مراقبة متحور (إيتا) و(يوتا) وقد ظهر في الولايات المتحدة، في حين تراقب أيضا (كابا) الذي ظهر في الهند.

وتحضر الاعتبارات السياسية في تسمية منظمة الصحة العالمية لبعض المتحورات، إذ حذفت اسم (زي) وهو أحد الحروف اليونانية، لأنه يشير إلى اسم مقاطعة في الصين ولرئيسها الأسبق.

وظهر متحور (أوميكرون) وهو حرف (O) بين الحروف اليونانية، في جنوب أفريقيا.

ويشهد العالم وجود 7 متحورات مثيرة للقلق، وفق منظمة الصحة العالمية، غير أنها غير معروفة.

وفي حال ظهور متحور جديد فسيكون اسمه (باي)، وفقا لتسلسل الأبجدية اليونانية.

ويشير العلماء إلى أن المتحورات والطفرات قد تُضعف الفيروس، بينما تمنحه “التحايل” والقوة في بعض الحالات فقط.