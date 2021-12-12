يحفز الأنزيمات الهاضمة.. هل تفيد لصقات النعناع في إنقاص الوزن؟

أصبحت لصقات إنقاص الوزن بالنعناع الياباني خيارًا شائعًا للراغبين في إيجاد طريقة سهلة للتخلص من الوزن، لكن في حين أنه من المفهوم أن مجرد وضع رقعة على جسمك سيكون خيارًا جذابًا، فقد لا تكون فعالة، وفقًا للخبراء.

ويُستخدم النعناع الياباني كمكون نشط، وهو معروف أيضًا باسم (مينثا كانادينسيس) يأتي من كل من أمريكا الشمالية وآسيا.

ووفقًا لموقع (ويب ام دي) فإن الزيت الموجود في النعناع يتم استخراجه واستخدامه في حالات مختلفة، بما في ذلك الغازات وعسر الهضم وحصى المرارة، وكذلك لنزلات البرد والحمى وآلام المفاصل.

لكن عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، توضح مجلة (ايت ذيس) الأمريكية، المقصود هو امتصاص الدهون عبر الجلد، وذلك دون المرور من خلال الجهاز الهضمي، لكن السؤال؛ هل هي وسيلة فعالة لإنقاص الوزن؟

أفادت المجلة أن للنعناع بعض الفوائد المذهلة، منها قدرته على تحفيز الأنزيمات الهاضمة وزيادة التمثيل الغذائي والأيض، ما يمكن أن يساعد في فقدان الوزن، وفق أخصائية التغذية كلارا لوسون.

واستطردت “إذا لم تقم بأي تغيير صحي في نظامك الغذائي ونمط حياتك، فلن تفقد وزنك باستخدام هذه اللصقات”.

وتشير لوسون إلى أنه “لا يوجد دليل فيما يتعلق بفعاليتها، ولا تعترف بها إدارة الغذاء والدواء، لذا فهي ليست طريقة فعالة لفقدان الوزن”.

وذهبت أختصاصية التغذية، هايلي بومروي، إلى أن الأزمة الوحيدة ليست في فعاليتها بل في الناقل الذي يستخدمونه (الأعشاب المرتبطة بمادة كيميائية تدخل الجلد).

وقالت “يمكن أن يكون الأمر مخيفًا لأن بعض الشركات تستخدم الفنتانيل”، وأضافت أن الفائدة الوحيدة هي فيتامين ب وبعض الفيتامينات الأخرى.